وزيرة البيئة توجه بسرعة إنهاء أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات

شارك فريق من وزارة البيئة، جهاز تنظيم إدارة المخلفات والهيئة القومية للإنتاج الحربي، لمتابعة أعمال الإنشاءات بمصنعي تدوير المخلفات بمحافظتي المنيا وسوهاج، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمتابعة المستمرة لأعمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة لسرعة الانتهاء من تنفيذها.

تابع الفريق الإنشاءات الأخيرة بخط إعادة التدوير بمصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل بمحافظة المنيا، والمقام على مساحة 10 أفدنة ليستوعب 320 طنًا/يوميًا من مركز ومدينة ملوي ودير مواس وأبي قرقاص.

انتهاء 100% من أعمال الإنشاء بمصنع تدوير المخلفات بدار السلام

كما تمّ متابعة الأعمال بمصنع تدوير المخلفات بدار السلام بسوهاج الذي تبلغ مساحته 11 فدانًا بطاقة استيعابية 320 طنًا/يوم، ليخدم مدينة دار السلام بسوهاج، كما تفقد الفريق أعمال المدفن الصحي بدار السلام، الذي يقام علي مساحة 5 أفدنة، الذي تمّ الانتهاء من أعمال الإنشاء به بنسبة 100%، ليتمّ تسليمه قريبا.

تنفيذ 92% من أعمال الإنشاءات بمصنع تونا الجبل

وأكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنَّ نسبة التنفيذ بمصنع تونا الجبل بلغت 92%، بينما وصلت إلى 100٪ بمصنع دار السلام بسوهاج، وذلك بتكنولوجيا كورية ليتمّ التسليم قريبًا.

وبينت أنَّ هذا ضمن مشاركة وزارة البيئة في أعمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، في إطار العقد الموقع بين وزارات البيئة، التنمية المحلية، التخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتعظيم الاستفادة من المخلفات عن طريق إعادة التدوير والمعالجة الكاملة للمخلفات.