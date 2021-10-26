الطيران المدني السوداني: تعليق الرحلات الجوية بمطار الخرطوم حتى السبت

أعلنت سلطة الطيران المدني بالسودان، عن تعليق جميع الرحلات الجوية (القادمة والمغادرة) من مطار الخرطوم الدولي، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وحتى السبت المقبل، 30 أكتوبر الجاري، الساعة الثانية صباحا (بالتوقيت المحلي).

وطالبت سلطة الطيران المدني، جميع الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مطار الخرطوم بتوفيق أوضاعها، حسب تلك النشرة، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.