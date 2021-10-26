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محمود مسلم

الطيران المدني السوداني: تعليق الرحلات الجوية بمطار الخرطوم حتى السبت

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07:12 م | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
قرار بتعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي

قرار بتعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي

أعلنت سلطة الطيران المدني بالسودان، عن تعليق جميع الرحلات الجوية (القادمة والمغادرة) من مطار الخرطوم الدولي، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وحتى السبت المقبل، 30 أكتوبر الجاري، الساعة الثانية صباحا (بالتوقيت المحلي).

وطالبت سلطة الطيران المدني، جميع الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مطار الخرطوم بتوفيق أوضاعها، حسب تلك النشرة، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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