تفاصيل لقاء محافظ بني سويف بوفد كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وفدًا من أساتذة وطلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، ضمن برنامج زيارة طلاب الفرقة الرابعة بقسم العمارة لمحافظات «بني سويف والمنيا والفيوم».

يأتي ذلك في إطار الخطة الدراسية لمادة التصميم الشامل، والتي تم تحديدها لدراسة تطوير وتنمية قطاع الصعيد، لتدريب الطلاب على دراسة المخطط الإستراتيجي للامتداد العمراني لمحافظات الإقليم وإعداد تصورات لتطوير المحافظة في بعض القطاعات والمجالات من خلال المعايشة على أرض الواقع لتقييم تلك المقترحات.

حضر اللقاء من وفد جامعة الإسكندرية، تمثّل في الدكتور علاء الألفي، رئيس قسم العمارة، والدكتور محمد هشام مسعودي، أستاذ بقسم العمارة، والدكتور أحمد السيد الزيات، مدرس بقسم العمارة، وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، والدكتورة هبة مؤنس معيد بالقسم.

وكان ذلك في حضور مسؤولي التخطيط العمراني بديوان عام محافظة بني سويف، و40 طالبًا وطالبة من الفرقة الرابعة بقسم العمارة، والمهندس محمد ثروت، نقيب المهندسين بالمحافظة.

أهمية تبادل المعلومات وتحديث الأفكار

في بداية اللقاء رحب المحافظ بوفد الجامعة والتي تعتبر إحدى الجامعات المصرية الرائدة، مشيرًا إلى أهمية تبادل المعلومات وتحديث الأفكار بين الطلاب والمحافظة من أجل استكمال دورهم التعليمي لمشروعاتهم على مستوى التصميم الحضري وكذلك مشروعات التخرج التي لابد أن ترتبط بالمحافظة واحتياجات سكانها.

وأضاف أن بني سويف تعد من المحافظات المحظوظة لاحتضانها أكثر من جامعة على أرضها مثل جامعات بني سويف، والنهضة، والتكنولوجية، والتي تعتبر شريكاً محورياً واستشارياً علمياً لمنظومة العمل التنفيذي في كافة المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها المحافظة، وعمل كافة مؤسسات الدولة بروح الفريق الواحد، وذلك بهدف تسريع وتيرة التنمية في مختلف المجالات.

رؤية بني سويف للتنمية الاقتصادية المحلية

وخلال اللقاء استعرض المحافظ، رؤية بني سويف للتنمية الاقتصادية المحلية، والتي تم ترجمتها من خلال الإستراتيجية التنموية المحلية العامة، والتي أطلقتها المحافظة كأول إستراتيجية محلية على مستوى محافظات الجمهورية، وتشمل 6 قطاعات اقتصادية رئيسية تتمثّل في الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات والتصدير، والتي تمتلك فيها بني سويف ميزات نسبية وتنافسية تجعلها محافظة واعدة وقبلة للاستثمار ومركزا تنمويًا مهما تنعكس تأثيراته الإيجابية على المجتمع داخل المحافظة، ورقمًا مهما في معادلة الاقتصاد القومي ضمن إستراتيجية ورؤية مصر 2030، موضحا الميزات النسبية في كل قطاع ورؤية وخطة المحافظة في استثمارها على الوجه الأمثل، وبعض المشروعات المنفذة بالفعل أو الجاري دراستها.

مناقشة مشروع التخرج

وناقش محافظ بني سويف، مع الحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، الخطوط العريضة وملامح مشروع التخرج المقرر إجراؤه، والذي يستهدف دراسة الوضع الراهن، بهدف وضع تصور تصميمي للمخطط العام والدراسات العمرانية المرتبطه به، وعرض مقترحات الطلاب حول المخططات الإستراتيجية للمحافظة وكذلك نقاط القوة والضعف في مقومات المحافظة.

وأشار إلى أهمية إعداد مشروع تخرج متميز يضم أفكارًا ورؤى عملية وحلول مبتكرة لمشكلات وتحديات قائمة، يمكن تبنيها وتطبيقها على أرض الواقع، خاصة وأن مشروعات التخرج تعتبر أداة مهمة ومكون أساسي في تقدير الطلاب، فضلًا عن كونه عاملًا مؤثرًا في تصنيف وترتيب الجامعات.

من جهتهم قدم الطلاب من خلال 5 مجموعات، بعض العروض التوضيحية حول تصوراتهم للوضع الراهن بالمحافظة في قطاعات الزراعة، والصناعة، والاستثمار، والعمارة، وتم الاستماع لكافة الأفكار والمقترحات التي طرحها الطلاب.

أفكار جديدة لتطوير المواقع بمحافظة أسوان

وطالب المحافظ بأن تشمل تلك التصورات الخاصة بمشروع التخرج أفكاراً ورؤى جديدة لتطوير بعض الأماكن والمواقع بالمحافظة، مثل دراسة حلول غير تقليدية لمشكلة الزحام بميدان المديرية بالمدينة العاصمة، مع مراعاة أن تكون قابلة للتطبيق وموضح بها الخطوات والآليات اللازمة لإمكانية تنفيذها، والأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفعلية لأعمال التطوير.

ووجّه رؤساء القطاعات والتنفيذيين بتوفير كافة البيانات والمعلومات التي يحتاجها فريق العمل من الطلاب، لتسهيل مهمتهم وإنجاز مشروع تخرجهم على النحو المطلوب.