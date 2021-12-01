طرق الاستعلام عن شقق التمويل العقاري2021..منها الاتصال على الخط الساخن

طرق الاستعلام عن شقق التمويل العقارى 2021، باتت هي الشغل الشغل للراغبين في الحصول على وحدة وسكنية، وزادت معدلات البحث عن طرق الاستعلام على محركات البحث في الإنترنت وخاصة محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث يبحث العديد من المواطنين، خاصة حاجزي شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي خلال الفترة الجارية عن كيفية الاستعلام عن الشقق، قبل إعلان نتيجة فرز طلبات الإعلان، من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتضمن الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي، وحدات سكنية عدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل عدد كبير من المحافظات والمدن الجديدة، حيث كان أول مشروع سكني يطبق عليه مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي، في يوليو الماضي، بفائدة متناقصة 3 ٪، ونظام سداد يصل إلى 30 سنة كحد أقصى.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، طرق الاستعلام عن شقق التمويل العقاري 2021، وفقا لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري.

رابط الاستعلام عن شقق التمويل العقاري 2021

يمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، وذلك من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طريق الضغط على هذا الرابط.

طرق الاستعلام عن شقق التمويل العقاري 2021

وتسهيلا على حاجزي شقق التمويل العقاري، وفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة طرق للاستعلام عن الشقق، منها:

- الاستعلام من خلال صفحة صندوق الإسكان الاجتماعي على «فيس بوك»، ويُمكن أيضا الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على نفس الموقع، حيث يستطيع المواطنون إرسال جميع الاستفسارات من خلال نظام الرسائل على الصفحة، وسيجري الإجابة عليها.

- إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول، ويكتب بها الرقم القومي،

من خلال هذه الأرقام: 1188، أو 5777، أو 5999.

- الاتصال على الخط الساخن من أي تليفون أرضي وهو 090011117، على أن يقوم الشخص بإدخال مختلف البيانات المطلوبة أثناء المكالمة.