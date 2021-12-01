كيف تحمي نفسك من كورونا بعد الحصول على اللقاح؟.. «الصحة» تجيب

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي تزامنا مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وحددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي يجب الاستمرار فيها لتجب خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد الحصول على لقاح كورونا.

وأكدت الوزارة أن اللقاح لا يعطي مناعة تصل إلى 100% بل إنه يعمل على تخفيف الأعراض حال الإصابة بالفيروس ويجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلا من كونها شديدة الخطورة، فضلا عن تخفيف الضغط على المنظومة الصحية.

الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وقالت الوزارة في منشور رسمي لها حصلت «الوطن» على نسخة منه، إنه بعد الحصول على لقاح كورونا يجب ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام والتكدس.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى الحصول على اللقاح هما السلاح الفعال للوقاية من فيروس كورونا المستجد وكل المتحورات الخاصة به، وأن اللقاح هو الأداة الرئيسية للوقاية والنجاة من حالات الوفاة التي تحدث بسبب فيروس كورونا.

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن حجز اللقاح من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية، وقالت التطعيم يعمل على الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري تحسبا لأي موجة مرتقبة أخرى.

«الصحة» تؤكد رفع أعلى درجات الاستعداد بالمستشفيات

وأكدت وزارة الصحة أنها تستمر في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وأعلنت الوزارة عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية داخل مستشفيات العزل الصحي.