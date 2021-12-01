«الصحة» تفتح التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة للقاح كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فتح باب التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية للفئات المستحقة للجرعة الثالثة اليوم، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها إن الفئات المستحقة تتمثل في الكوادر الطبية و كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتة إلى أن هذه الفئات هي الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس لضعف مناعتهم وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الثالثة في مصر

وتابعت الوزارة في تقريرها، بأن الهدف من الجرعة التعزيزية تقوية الجهاز المناعي للجسم في مواجهة فيروس كورونا وكافة التحورات التي تحدث للفيروس. ودعت الوزارة المواطنين للتسجيل على موقع الوزارة للحد من من انتشار العدوى والسيطرةعلى الفيروس والانتهاء من الوصول إلى المستهدف من التطعيم.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن تحديد 4 ملايين و140 ألف مواطن لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، حيث سيتم إرسال رسالة لهم بعد التسجيل تفيد بموعد ومكان التطعيم، مشيرة إلى التسهيلات التي قدمتها لتطعيم المواطنين من توفير أكشاك في محطات المترو والسكك الحديد والمولات التجارية والسماح بالتطعيم بالبطاقة فقط دون الحاجة لانتظار رسالة.

الصحة تعلن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية داخل مستشفيات العزل الصحي بعد تسجيل الوزارة أمس خروج 639 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 297536 حتى اليوم.

وأكدت الوزارة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية؛ لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.