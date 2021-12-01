غلق بوغاز ميناء الإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج

قال أحمد بريقع، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إنه نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية، من ارتفاع في الأمواج وسرعة الرياح، وحرصا على الأفراد والممتلكات، فقد تم غلق بوغاز الهيئة العامة لمينائي الإسكندرية والدخيلة، صباح اليوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، ولحين تحسن الأحوال الجوية.

متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية

وأضاف «بريقع»، في بيان اليوم، أن الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، قد شدد على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية، من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوي، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

وفي ذات السياق، قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، إن مداومة العمل بالميناء والحرص على كفاءة حركتي التداول والملاحة والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي، يأتي في إطار إدراك الهيئة لدورها القومي باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية ومنفذ إستراتيجي لأكثر من 65% من حجم تجارة مصر الخارجية.

كما شدد على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

الموانئ البحرية تعمل على مدار 24 ساعة

جدير بالذكر أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، في ظل متابعة لانتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية.

بينما تسير معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها في ميناء الإسكندرية وفقاً للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع، وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.