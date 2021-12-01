اكتشاف أول إصابة بمتحور أوميكرون بالسعودية.. مواطن قادم من شمال إفريقيا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا المستجد لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا.

عزل المصاب والمخالطين له

وأكّد مصدر في وزارة الصحة السعودية، أنَّ المملكة رصدت حالة إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا داخل المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا، وجرى عزل المصاب والمخالطين له، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

وأكّد وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، أنَّ المملكة تتابع تطورات فيروس كورونا متحوراته الجديدة بحرص، بالتزامن مع ظهور إصابات متحور «أوميكرون» الجديد في عدة دول حول العالم، في محاولة لمواجهة انتشاره السريع.

استعدادات السعودية لموجهة متحور أوميكرون

وأضاف «الجلاجل»، أنَّ المملكة على استعداد على كل الأصعدة للتصدي لفيروس كورونا وتحوّراته الجديدة، داعيا الجميع إلى ضرورة الحرص على سلامتهم من خلال التحصين والالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد الفيروس.

وفي السياق ذاته، شدد «الجلاجل» على ضرورة الإسراع فى استكمال تلقي جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا، والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، إضافة إلى التزام المسافرين بالشروط المتعلقة بالحجر الصحي وإجراء فحص المخبري لسلامتهم.

السعودية ترفع تعليق الرحلات الجوية عن 6 دول

وتباشر المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تطبيق قرار رفع تعليق الرحلات الجوية القادمة إليها مباشرة من مصر و5 دول أخرى هي: إندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وفيتنام، والهند، وحددت المملكة شروط لسفر العاملين المصريين إلى السعودية.

وتمّ رفع تعليق القدوم الى السعودية عن 6 دول، وذكر بيان الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، أنَّ المملكة بدأت اليوم رفع تعليق القدوم المباشر إليها عن 6 دول معلق القدوم منها خلال فترة الجائحة، دون الحاجة إلى قضاء الحجر الصحي التي تمتد الى 14 يومًا خارج هذه الدول قبل دخول البلاد، وهي مصر، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، و فيتنام، والهند، وذلك بداية من الساعة الواحدة صباحا، وفقًا لموقع قناة «روسيا اليوم».