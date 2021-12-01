سيارات كورية شهدت زيادة في نوفمبر الماضي.. أبرزها «توسان وسبورتاج»

شهد سوق السيارات في مصر خلال الآونة الأخيرة، زيادات متكررة في الأسعار، وذلك لعدة أسباب منها انتشار وباء كورونا الذي تسبب في غلق العديد من المصانع، بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية التي أدت إلى خفض إنتاج العديد من المصانع.

وطرأت خلال شهر نوفمبر زيادة كبيرة في أسعار السيارات، التي شملت نحو أكثر من 30 طرازًا من مختلف المصنعين حول العالم.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أسعار السيارات الكورية التي شهدت زيادة خلال شهر نوفمبر الماضي.

أسعار كيا سبورتاج

وشهدت أسعار السيارة «كيا سبورتاج» الجديدة موديل 2022، زيادة وصلت إلى 10 آلاف جنيه، وتنتمي السيارة لفئة السيارت الـ«SUV»، وتوافر في السوق المصري بخمس فئات مختلفة التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 435 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 480 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 515، والفئة الرابعة بسعر 555 ألف جنيه والفئة الخامسة بسعر 560 ألف جنيه.

بينما شهدت أسعار السيارة «كيا اكسيد2022» زيادة وصلت إلى 10 آلاف جنيه، وتنتمي السيارة لفئة السيارات «الهاتش باك»، وتتوافر بالسوق المحلية بفئتين، الأولى بسعر 375 ألف جنيه، والثانية بسعر 409 آلاف جنيه.

أسعار السيارة كيا سيراتو

وشهدت أسعار السيارة «كيا جراند سيراتو» الجديدة موديل 2022، زيادة وصلت إلى 10 آلاف جنيه، وتنتمي السيارة لفئة السيارت السيدان، وتتوافر في السوق المصري بخمس فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 330 ألف جنيه، والثانية بسعر 340 ألف جنيه، والثالثة بسعر 370 ألفًا، والرابعة بسعر 385 ألف جنيه والخامسة بسعر 425 ألف جنيه .

وشهدت أسعار السيارة «هيونداي كريتا اس يو 2» الجديدة موديل 2022، زيادة وصلت إلى 3 آلاف جنيه، وتنتمي السيارة لفئة السيارت الـSUV، وتوافر في السوق المصري بسبع فئات مختلفة التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 370 ألف جنيه، والثانية بسعر 373 ألف جنيه، والثالثة بسعر 385 ألفا، والفئة الرابعة بسعر 388 ألف جنيه والفئة الخامسة بسعر 410 آلاف جنيه، والسادسة بسعر 413 والفئة السابعة بسعر 435.

أسعار السيارة هيونداي توسان

وشهدت أسعار السيارة «هيونداي توسان» الجديدة موديل 2022، زيادة وصلت إلى 10 آلاف جنيه، وتنتمي السيارة لفئة السيارت الـSUV، وتوافر في السوق المصري بسبع فئات مختلفة التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 475 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 505 آلاف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 540، والفئة الرابعة بسعر 595 ألف جنيه والفئة الخامسة بسعر 635 ألف جنيه.

وشهدت أسعار السيارة «هيونداي توسان» الجديدة موديل 2022، زيادة وصلت إلى 10 آلاف جنيه، وتنتمي السيارة لفئة السيارت الـSUV، وتوافر في السوق المصري بسبع فئات مختلفة التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 475 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 505 آلاف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 540، والفئة الرابعة بسعر 595 ألف جنيه والفئة الخامسة بسعر 635 ألف جنيه.