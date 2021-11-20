«كيا تيلورايد» تنضم لقائمة أفضل 10 سيارات دفع رباعي لعام 2022

وقع الاختيار على سيارة «كيا تيلورايد» ضمن قائمة أفضل 10 سيارات لعام 2022 لمجلة Car and Driver، والتي تعرف بأفضل الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي في السوق، جاء لك وفقاً لما نشره موقع الشركة.

واختارت مجلة السيارات الرائدة في مجال صناعة السيارات، أكبر سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من كيا على الإطلاق لهذا التكريم المرموق بناءً على تصميمها الرائع ومقصورتها الداخلية الممتازة وقيادتها الراقية، وارتفعت مبيعات تيلورايد حتى اليوم بنسبة 39%، مدفوعة جزئيًا وفازت بجوائز الصناعة مثل أفضل 10 سيارات وسائق.

مدير شركة كيا: التكريم هو شهادة جودة لكفاءة سياراتنا

وقال شون يون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا نورث: «بعد حصولنا على أكبر عدد من الجوائز خلال عامنا الأول في السوق، حافظت تيلورايد على هذا الزخم ، وحصلت على جوائز من بعض أكثر أصوات السيارات احترامًا في الصناعة، ويشرفنا أن يكون لنا مكان في قائمة أفضل 10 سيارات وسائق مرة أخرى وهي شهادة على جودة كيا التي أثبتت كفاءتها وتشكيلة السيارات ذات المستوى العالمي»

وتنافست تيلورايد ضد 67 مركبة أخرى من السيارات والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة، لكسب مكان مرغوب فيه في قائمة 10 مركبات، وقام المحكمون الخبراء باختيار الفائزين بناءً على القيمة وتحقيق المهمة وآداب الطريق، وتضمن الحفل مركبات جديدة كليًا أو تم تحديثها بشكل كبير بسعر أساسي أقل من 90 ألف دولار، جنبًا إلى جنب مع الفائزين في العام الماضي.

وتظل «كيا تيلورايد» واحدة من سيارات الدفع الرباعي المفضلة في السوق، كما تقول شارون سيلك كارتي، رئيسة تحرير السيارات والسائق «إنها خيار ممتاز جيدًا في فئتها وهي سيارة عائلية قياسية لا تخيب أفقنا أبدًا».

بالنسبة لعام 2022 ، تلقت تيلورايد تحسينات طفيفة في التصميم، وشارات كيا جديدة، وشبكة المبرد المعاد تصميمها قليلاً، ومميزات الراحة والأمان الإضافية عبر الديكورات.