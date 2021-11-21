أسعار ومواصفات سيارات كيا 2022.. 10 آلاف جنيه زيادة لـ 12 فئة

شهد السوق المحلي للسيارات تغيرات في الأسعار منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، وشملت الزيادات عدد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي موديل العام 2022، خاصة سيارات العلامة التجارية «كيا» وفقا للأسعار التي اعلنها الوكيل الرسمي، والتي زادت بمبلغ وصل إلى 10 ألاف جنيه.

أسعار ومواصفات سيارات كيا

ترصد الوطن خلال السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية لسيارات كيا التي وقعت عليها الزيادة الأخيرة، حسب المُعلن من الوكيل المحلي للعلامة التجارية في مصر، وهي:

كيا سبورتاج موديل 2022

-تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 5 فئات مختلفة في التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 434.900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 479.900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 514.900 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 554.900 جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 559.900 جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 140 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 161 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

كيا أكسيد موديل 2022

-تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 374.900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 409.900 جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي تربو، وينتج قوة قدرها 160 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 253 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

كيا جراند سيراتو موديل 2022

-تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 5 فئات مختلفة في التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 329.900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 339.900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 369.900 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 384.900 جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 424.900 جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 130 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 155 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.