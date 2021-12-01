وفاة متهم قبل النطق بالحكم عليه باختلاس مستلزمات طبية في الدقهلية

‏توفى المدير المالي والإداري الأسبق بمستشفى ‏المنزلة المركزي بمحافظة الدقهلية، اليوم، داخل محبسه بعد 3 أيام فقط من قرار محكمة جنايات المنصورة باستمرار حبسه مع 5 متهمين آخرين، وهو المتهم في قضية اختلاس مستلزمات طبية خاصة بمرضى ‏الفشل الكلوي بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ مليون و676 ألف جنيه، وذلك بعد أن وجهت لهم النيابة العامة اتهامات أنهم في غضون الفترة من ‏‏2010 حتى 2012 بأن تسلموا تلك المستلزمات من مخازن مديرية الصحة دون تسليمها إلى ‏مخازن مستشفى المنزلة المركزى، واستولوا عليها لأنفسهم، وشارك المتهمون في توقيع على ‏أذونات الاستلام ورقيا دون توريد تلك المستلزمات فعليا.‏

المحكمة تنظر القضية وتقرر حبس جميع المتهمين

ونظرت الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية القضية برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة سر ‏محمد عبدالهادي، وأمرت بحبس جميع المتهمين على ذمة القضية، وذلك بعد نحو 10 سنوات ظلوا مفرج عنهم إلى أن تم نظر القضية أمام المحكمة فأمرت بحبسهم.

المحكمة تستمع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين

واستمعت محكمة جنايات المنصورة في جلستها المنعقدة يوم 28 نوفمبر 2021 إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين باختلاس مستلزمات طبية خاصة ‏بمرضى الغسيل الكلوي قيمتها مليون و676 ألف جنيه، والمتهم فيها كل من: «محمد ش. ش.»، هارب، المدير المالي والإداري بمستشفى ‏المنزلة المركزي، و«محسن س. إ.»، هارب، أمين مخزن المستهلك والمستلزمات الطبية ‏بمستشفى المنزلة المركزي، و«نبوية م. م.»، ممرضة مسؤولة العلاج بقسم الكلى بمستشفى ‏المنزلة هاربه، و«إبراهيم ز. إ.»، هارب، موظف بالمخزن الرئيسي بمديرية الصحة، ‏و«محمد ا. أ.» هارب، سائق بمستشفى المنزلة المركزي، و«نسيم ع. ع.»، هارب، مسؤول ‏مالي وإداري بمستشفى المنزلة المركزي‎.‎

ومن المنتظر أن تصدر محكمة جنايات المنصورة اليوم الأربعاء حكمها في القضية.