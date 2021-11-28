النطق بالحكم في قضية اختلاس 6 موظفين لمستلزمات طبية.. الأربعاء المقبل

قررت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، حجز قضية اتهام 6 موظفين من العاملين ‏بمستشفى المنزلة المركزي ومديرية الصحة بالدقهلية، إلى جلسة يوم الأول من ديسمبر 2021 لاتهامهم باختلاس مستلزمات طبية خاصة بمرضى ‏الفشل الكلوي بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ مليون و676 ألف جنيه، في غضون الفترة من ‏‏2010 حتى 2012.

وأفادت المحكمة في قرارها أن المتهمين تسلموا المستلزمات من مخازن مديرية الصحة دون تسليمها إلى ‏مخازن مستشفى المنزلة المركزي، واستولوا عليها لأنفسهم، وشارك المتهمون في التوقيع على ‏أذونات الاستلام ورقيا دون توريد تلك المستلزمات فعليا إلى جلسة الأول من ديسمبر المقبل وحبس المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة سر ‏محمد عبدالهادي.‏

الاستماع إلى الدفاع عن المتهمين

واستمعت المحكمة اليوم إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين باختلال مستلزمات طبية خاصة ‏بمرضى الغسيل الكلوي قيمتها مليون و676 ألف جنيه، وستصدر المحكمة قرارها في نهاية ‏الجلسة بحق كل من المتهمين: «محمد ش. ش»، هارب، المدير المالي والإداري بمستشفى ‏المنزلة المركزي، و«محسن س. إ.»، هارب، أمين مخزن المستهلك والمستلزمات الطبية ‏بمستشفى المنزلة المركزي، و«نبوية م. م.»، ممرضة مسئولة العلاج بقسم الكلى بمستشفى ‏المنزلة هاربة، و«إبراهيم ز. إ.»، هارب، موظف بالمخزن الرئيسي بمديرية الصحة، ‏و«محمد ا. أ»، هارب، سائق بمستشفى المنزلة المركزي، و«نسيم ع. ع.»، هارب، مسئول ‏مالي وإداري بمستشفى المنزلة المركزي‎.‎

إحالة المتهمين لمحكمة جنايات المنصورة

وأحيل المتهمون إلي محكمة جنايات المنصورة لمعاقباتهم بالمواد الواردة في أمر الإحالة من ‏المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، بأن استلم المتهم الأول تلك ‏المستلزمات من مخزن مديرية الصحة، ووضعها في مخزن ‏خاص به ولم يسلمها إلي المستشفى، ‏وقيام المتهم الثاني بالتوقيع على أذونات استلام لها دون تسليم ‏فعلى لها وتحرير أذونات صرف ‏طلبات لتلك المستلزمات بكميات كبيرة دون مراعاة المعدلات ‏والاحتياجات الفعلية للمستشفى.

‏ووقعت المتهمة الثالثة بما يفيد استلامها ورقيا دون استلامها فعليا واختلاس ‏المستلزمات الطبية ‏لأنفسهم، كما أنهم زوروا محررات رسمية واستعمالها وهي أذونات صرف المستلزمات ‏الطبية ‏من مخزن مديرية الصحة ومخزن المستهلك ودفاتر العهدة، وذلك في غضون الفترة من أول ‏يناير 2010 حتى 2012/5/31.