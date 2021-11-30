مصدر أمني يكشف حقيقة بيع مناديل تحتوي على مواد مخدرة في الشرقية

كشف مصدر أمني، حقيقة ما تداولته إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن تضرر فتاة من أحد الباعة الجائلين بمدينة الزقازيق في الشرقية، لقيامه ببيع مناديل لها ولصديقتها تحتوى على مواد مخدرة، وشعور صديقتها حال استخدامها بحالة إغماء.

الأمن يكشف عدم صحة الواقعة

وتبين للأجهزة الأمنية، أن ذات الشكوى سبق نشرها خلال شهر مايو عام 2018، وبفحصها آنذاك تبين عدم صحتها.