وكيل «صحة الشرقية» يوجه بتذليل العقبات للفنيين الصحيين

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتذليل كافة العقبات لجميع الفنيين الصحيين الحاصلين على المؤهلات العليا أثناء الخدمة، وسرعة تسوية حالتهم الوظيفية، وفقاً لقانون الخدمة المدنية، وقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.

تذليل العقبات أمام الفنيين الصحيين الحاصلين على المؤهلات العليا

جاء ذلك أثناء اجتماع وكيل وزارة الصحة ، بمدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري إدارات الشئون القانونية، والتفتيش المالي والإداري، والموارد البشرية، ورئيس قسم التسويات، مساء اليوم الثلاثاء بمكتب وكيل الوزارة، وفي حضور جمال السيد نقيب العلوم الصحية بالشرقية، وعدد من الفنيين الصحيين بالمديرية، والذين قاموا باستكمال الدراسات التخصصية.

التسوية بالمؤهل الأعلى للفنيين الصحيين والمسمى الوظيفي الجديد

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض النقاط الخاصة بالتسوية بالمؤهل الأعلى للفنيين الصحيين، والمسمي الوظيفي الجديد، والدرجات المالية، والبقاء تحت مظلة كادر المهن الطبية، وذلك وفقاً للقواعد القانونية واللوائح المنظمة لذلك، ووجه وكيل الوزارة مدير عام الشؤون المالية والإدارية بتسليم العمل للفنيين المعاد تعيينهم بالمؤهل الأعلى أثناء الخدمة، بداية من الغد أول ديسمبر، مع تقسيم الفنيين بالإدارات الصحية، ووضع جدول زمني خلال الشهر لكل إدارة، لعدم التكدس وتطبيقا للإجراءات الوقائية والاحترازية.

وهنأ وكيل الوزارة الفنيين الصحيين الحاصلين على المؤهلات العلمية العليا، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والتقدم، والعمل الجاد لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.