محافظ الشرقية يتابع تنفيذ أعمال الرصف في 3 مراكز بتكلفة 63 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معدلات أداء تنفيذ مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بمعرفة جهاز تعمير سيناء بمراكز الزقازيق ومنيا القمح ومشتول السوق، والبالغ عددها 4 مشروعات، بإجمالي أطوال 10 كم وبتكلفة 63 مليونا و800 ألف جنيه، بهدف الوصول إلى بنية تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

مشروعات رصف طرق بمركز الزقازيق

وأوضح محافظ الشرقية أن مركز الزقازيق يشهد تنفيذ أعمال إعادة تأهيل شارع الشهيد طيار بطول 700 م وعرض 12 م، وإنشاء طريق العشة حتى شارع المعهد الديني بطول 950 وعرض 16 م، بإجمالي أطوال 1.7 كم وبتكلفة إجمالية 7 ملايين و430 ألف جنيه، وكذلك رصف وإنشاء طريق امتداد خليج الرملية حتى طريق موقف المنصورة، بطول 1.5 كم وعرض 16 م (مزدوج)، وطريق بحر شيبة حتى طريق الزقازيق - ميت غمر، بطول 800 م وعرض 12 م، بإجمالي أطوال 2.3 كم وبتكلفة 9 ملايين و970 ألف جنيه.

رصف طرق في منيا القمح

وأضاف محافظ الشرقية، أنه جاري استكمال رصف ورفع كفاءة طريق دائري منيا القمح بطول 3 كم وبتكلفة 41 مليون جنيه كونه يعد محوراً مرورياً هاما يساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة وخاصه أوقات الذروة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن مركز مشتول السوق يشهد تنفيذ مشروع رفع كفاءة ورصف الطريق من كوبري سعد بحيري وحتى قرية الخشة مرورا بقرى (المناصرة - كفر الشرابية - كفر عبدالنبي) بطول 3 كم وعرض 8 م وبتكلفة 5 ملايين و400 ألف جنيه.

الالتزام بالتسليم في المواعيد المحددة

وأكد المحافظ على ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال، مع مراعاة الجودة في العمل طبقا للمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مؤكدا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.