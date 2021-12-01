عائل الأسرة التي زارتها قرينة الرئيس: السيدة الأولى متواضعة جدا

كشف نزيه السيد، عائل الأسرة التي استقبلت السيدة انتصار السيسي بمنزلهم يوم 10 نوفمبر الماضي، بقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تفاصيل لقائه بالسيدة انتصار السيسي.

زوجته دعت السيدة انتصار السيسي على كوب من الشاي

وقال عائل الأسرة التي استقبلت السيدة انتصار السيسي بمنزلهم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، إن زوجته دعت السيدة انتصار السيسي على كوب من الشاي خلال قافلة طبية بمركز شباب شما، ووافقت قرينة الرئيس على الزيارة.

حرم الرئيس لبت دعوة زوجتي وشربت الشاي وجلست معنا

وواصل عائل الأسرة التي استقبلت السيدة انتصار السيسي بمنزلهم «حرم الرئيس لبت دعوة زوجتي وشربت الشاي وجلست معنا، وتحدثت إلينا.. وهي متواضعة جدًا، البلد كلها كانت فرحانة بزيارة زوجة الرئيس.. ولم نتوقع تلبيتها الدعوة.. وسألتنا عن أوضاعنا ومنزلنا، وقالت طلباتك إيه؟، فقلت نفسي في بيت أو شقة.. ووعدت ونفذت».

وكان مشروع «حياة كريمة»، قد نشر عبر صفحته على «فيس بوك»، مقطع فيديو، تناول تفاصيل زيارة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إلى محافظة المنوفية، حيث شهدت عرضًا لموقف المشروع وآثاره على الأرض في المحافظة، وعلقت قرينة رئيس الجمهورية قائلة: «أشكركم جدا، وأنا سعيدة أنكم شباب يقدم مصر بصورة جديدة».

ورحب عدد من أهالي المحافظة بقرينة الرئيس، لترد قائلةً: «البلد منورة بيكم، وإحنا فرحانين إننا معاكم، والله لو أقدر أعدي على كل بيت كنت عديت، أنتوا صحاب واجب».

كما حضرت السيدة انتصار السيسي، أول انطلاقة لمبادرة المكتبات الثقافية التي أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة»، بالتعاون مع وزارة الثقافة، حيث تسعى لنشر الوعي والثقافة ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، كما تحرص على التنوع ما بين المحتويات الثقافية والفئات العمرية، وحرصت على تبادل أطراف الحديث مع الأطفال الذين كانوا موجودين بالمكتبة وسألتهم عن أسمائهم وأعمارهم.