جهاز 3 عرائس وسيارة هدية قرينة الرئيس السيسي لأسر زراتها في المنوفية

وجه المواطن نزيه عامر الشكر لقرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، السيدة انتصار السيسي، لاستجابتها لطلب الأسرة أثناء زيارتها لقرية «شما» التابعة لمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، موضحا أن قرينة الرئيس أرسلت هديه للأسرة عبارة عن جهاز عروس لاثنتين من بناته بسبب قرب زفافهن.

رب الأسرة يشكر قرينة الرئيس

وقال «نزيه»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يشكر قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقبولها دعوة زوجته لتناول الشاي في منزلهما المتواضع، ثم الاستجابة إلى مطالبهم بتوفير جهاز عروس كامل لبناته الاثنيين، فضلا عن تجهيز شقه لتسليمها له خلال الفترة المقبلة، قائلا «بشكر السيدة انتصار السيسي، وربنا يخليها وميحرمناش منها أبدا هي والرئيس عبدالفتاح السيسي».

استقبال هدايا قرينة الرئيس بأشمون

واستقبلت أسرتان من قرية «شما» التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، هدية من قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، للأسر التي زراتها خلال زيارتها للقرية لمتابعة مشروعات «حياة كريمة»، حيث استقبلت الأسر جهاز عروس لاثنين من بنات هناء بكر حماد زوجة نزيه عامر.

كما استملت أسرة سماح فرخ جهاز عروس كامل بعد طلبها من قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي المساعدة أثناء زيارتها للقرية، إضافة إلى سيارة «سوزوكي» حتى يقوم أحد أبنائها بالعمل عليها وفتح باب رزق لها ولأولادها.