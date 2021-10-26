%36.3 زيادة في الصادرات المصرية لأسواق سيراليون خلال عام واحد

أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة، عن بدء الاستعدادات لإطلاق بعثة اقتصادية مصرية لدولة سيراليون، لبحث كافة أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي ومتعدد الأطراف مع مجتمع الأعمال هناك.

وقال رئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة، خلال استقباله لـ«صموئيل علي كارجبو» سفير سيراليون لوضع ترتيبات البعثة التجارية المصرية لسيراليون، إن الدراسات التي اعدها اتحاد الغرف الأفريقية كشفت عن وجود فرصًا هائلة للتعاون المستقبلي للتصنيع المشترك وتجارة القيمة المضافة المشتركة، خاصة في مجالات الصناعات الخشبية والأثاث والمنتجات الغذائية المصنعة.

وأضاف رئيس اتحاد الغرف، أن هناك العديد من الفرص الهائلة أمام المنتجات المصرية منتجات الأجهزة الكهربائية والمعدات الزراعة والمنتجات الغذائية و الدوائية، بالإضافة للعديد من الفرص الاستثمارية في مجالات التعدين وإنتاج الطاقة والإنتاج الزراعي والحيواني وتنفيذ وتطوير البنية التحتية وتطوير وتشغيل الموانئ والسكك الحديدية، يمكن التعاون فيها بين البلدين.

5 مليون دولار زيادة في قيمة الصادرات المصرية لسيراليون

وأكد رئيس الغرف التجارية، أن الصادرات المصرية إلى سيراليون قد شهدت تضاعفًا سنويًا منذ عام 2017، حيث وصلت خلال العام الماضي إلى حوالي 5 ملايين دولار، بينما ارتفعت بنحو 36.3% خلال 2018 لتسجل 3.98 مليون دولار مقارنة بـ 2.92 خلال عام 2017.

وتركزت الصادرات المصرية في منتجات الحديد والبلاستيك والكيماويات والأسمنت بينما تقدر الواردات المصرية من سيراليون بحوالي 176 ألف دولار فقط.

وأوضح العربي، أنه بالرغم من تنامي العلاقات التجارية بين البلدين، إلا أن حجم التجارة البينية مازال لا يرقى إلى عمق العلاقات السياسية والاجتماعية.

إقامة محطة كهرباء ومصنع أدوية في سيراليون بخبرات مصرية

ومن جانبه قال «صموئيل علي كارجبو» سفير سيراليون بالقاهرة، إنه قد تم الاتفاق مع مجموعة من الشركات المصرية لإقامة محطة كهرباء في دولته بالإضافة إلى مصنع للأدوية المصرية على أن يتم توقيع الاتفاق النهائي خلال زيارة الوفد المصري لسيراليون.

وأشار كارجبو، إلى ثقته في قدرات القطاع الخاص المصري في المساهمة علي تحقيق النمو الاقتصادي الذي تتمناه دولته و بما يحقق مصالح جميع الأطراف، مؤكدًا أن التجربة الإصلاح الاقتصادي المصرية وإعادة بناء الدولة في وقت قياسي يعد تجربة ملهمة ونموذجًا يحتذى به في القارة الأفريقية.

وأكد كارجبو، أمل بلاده في الاستفادة من التجربة المصرية في كافة المجالات سواء على مستوى الإصلاح التشريعي أو الاقتصادي أو خلق مناخ جاذب للاستثمار، لافتًا إلى وجود إرادة سياسية قوية في كلًا البلدين لتنمية كافة أوجه التعاون والمضي قدمًا من أجل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بما يضع مسئولية علي مجتمع الأعمال لتنمية العلاقات الاقتصادية للتماشي مع هذا التقارب السياسي و الاجتماعي.