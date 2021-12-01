خبير اقتصادي: لقاء مدبولي ورئيس وزراء إسبانيا هام للغاية (فيديو)

أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، على أهمية لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، مشددًا على أن الاقتصاد الإسباني رابع أقوى اقتصاد في منطقة اليورو، ويأتي في المرتبة الـ14 على مستوى العالم.

الاقتصاد الإسباني يتميز بالتنوع

وأضاف الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن الاقتصاد الإسباني يتميز بالتنوع، في كل القطاعات، سواء الزراعة أو الصناعة، وفكرة الشراكة بين القاهرة ومدريد سيضيف للجانبين في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية.

مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأشار الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى القارة الإفريقية.

العلاقات المصرية الإسبانية تاريخية

وذكر الخبير الاقتصادي أن العلاقات المصرية الإسبانية تاريخية، ومتنوعة سواء في قطاعات السياحة أو الصناعة أو الطاقة، والدولة المصرية تعرض إنجازات وإصلاحات حدثت على أرض الواقع، وهناك زيارة للمنطقة الاقتصادية، واستعراض لمعدلات التبادل التجاري التي نأمل أن تتضاعف الفترة المقبلة.

وقال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، إنَّ عام 2020 كان به المزيد من الأمل حول التعاون بين مصر وأسبانيا، مبينًا أنَّ التعافي الاقتصادي بالنسبة لمصر وإسبانيا جاء على يد فيروس كورونا، مؤكّدا على أنَّ إسبانيا تعمل بشكل مستمر لضمان تحقيق أهداف التعاون مع مصر.

ولفت إلى أنَّه تمّ تخصيص 4 ملايين يورو ثمن لقاحات تم إهدائها لمصر، فمصر كانت من الدول القليلة في العالم التي حققت نموا اقتصاديا في هذه الفترة الصعبة، متابعا «أشكر الدولة المصرية على هذا النمو الذي حققته للتخفيف من آثار فيروس كورونا، وأشكر الشركات العاملة في هذا البلد على مجهودها الذي ساهم في الخفيف من حدة هذه الأزمات التي تسبب فيها فيروس كورونا، وأشكر الشركات الأسبانية التي تعمل بمصر».

وأضاف رئيس وزراء إسبانيا، خلال حديثه بفاعليات منتدى الأعمال المصري الإسباني، المنعقد بالقاهرة برئاسة رئيس الوزراء ونظيره الإسباني، أنَّ حكومة مصر ومنذ عام 2014 تعمل بحماس وحزم لفتح الاقتصاد المصري، ونفذت العديد من الإصلاحات في النواحي الاستثمارية والمالية لتحسين مناخ الاستثمار، كما توضح وتشير التقارير الدولية.