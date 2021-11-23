«تعليم أسيوط» تشدد على الالتزام بوقف توزيع التغذية المدرسية لحين انتهاء التحقيقات

كشف محمد الدسوقي، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة أسيوط، تفاصيل قرار وقف توزيع التغذية بمدارس المحافظة، خاصة بعد ظهور حالات إعياء بين الطلاب إثر تناول الوجبة المدرسية، مؤكداً أن المديرية شددت على جميع المدارس، الالتزام بوقف توزيع التغذية لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم.

وأضاف «الدسوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع الطلاب الذين دخلوا المستشفى خرجوا بعد تلقيهم العلاج المناسب، ولا توجد أي حالة إعياء واحدة من الطلاب في المستشفى حتى الآن، مؤكداً أن تقارير المستشفى تؤكد سلامة الطلاب بعد خضوعهم للفحص.

فحص التغذية المدرسية بصفة مستمرة

وأوضح محمد الدسوقي، أنه تم إرسال عينات من التغذية التي يتم توزيعها على الطلاب لوزارة الصحة والسكان للبت فيها، لافتاً إلى أن عدد الطلاب الذين ظهر عليهم الإعياء بلغ 19 طالباً: «المشكلة في الناس اللي بتثير بلبلة، الأمور دلوقتي كلها خاضعة للتحقيقات»، مشيراً إلى أن النيابة العامة تحفظت على مورد التغذية المدرسية.

ونوه مدير المديرية، إلى أن التغذية المدرسية لم تخرج من مخازن الموردين إلا بإذن من وزارة الصحة والسكان ويتم تسليمها للمدارس مغلفة، مؤكداً أن المديرية حريصة على فحص التغذية المدرسية بصفة مستمرة والالتزام بتعليمات التخزين والتسليم.

وزير التعليم يطمئن على صحة الطلاب

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرر وقف توزيع التغذية المدرسية في محافظتي أسيوط وقنا اعتباراً من غد الأربعاء لحين انتهاء التحقيقات، وحرص على التواصل مع مديري التربية والتعليم بمحافظتي قنا وأسيوط، للاطمئنان على صحة الطلاب، وخروج جميع المصابين في واقعة الوجبة المدرسية، بعد تلقيهم العلاج اللازم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وكان عدد من طلاب مدارس الكوم الأحمر والكداليك والسلام وعرب مطير بمحافظة أسيوط، ومدرسة شركة السكر الابتدائية بنجع حمادي بمحافظة قنا، تعرضوا لحالة إعياء إثر تناولهم الوجبة المدرسية، وتم نقلهم إلى المستشفيات لأخذ العلاج اللازم، وتم التأكد من خروجهم جميعًا بعد الاطمئنان على صحتهم.