تعليم أسيوط: منع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا للمنشآت الحكومية

أعلن محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عن بدء تطبيق قرار حظر دخول العاملين لديوان المديرية وجميع المؤسسات التعليمية، اليوم، إلا بعد تقديم ما يفيد حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام حال تعذر تلقي اللقاح، مع اعتبار التغيب انقطاع عن العمل حتى تقديم ما يثبت تلقيه اللقاح، ويستثنى من ذلك من لديه عذر مرضي مقبول يمنع من تلقي لقاح كورونا.

يأتى ذلك تنفيذاً للقرارات الرسمية الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

لجنة من المديرية لمتابعة تنفيذ القرار

وفى سياق متصل كلف وكيل الوزارة لجنة من المديرية بمتابعة تنفيذ القرار بكافة المدارس والإدارات المختلفة موضحا أنه سبق وأصدر توجيهات مشددة إلى مختلف الإدارات التعليمية بالالتزام التام بقرارات مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم مع تكثيف المتابعة والتوعية بأهمية تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى تطعيم جميع العاملين بديوان المديرية والمدارس باللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال فرق متنقلة تابعة لمديرية الصحة.

رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الدراسات العليا

من جهة أخرى، تفقد الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث إمتحانات الدراسات العليا بكلية الطب البيطري «دبلوم، ماجستير، دكتوراه»، والتي بدأت منذ أمس وتمتد حتى 8 من ديسمبر المقبل وذلك بحضور الدكتورة مديحة درويش عميدة الكلية والدكتور حسن عباس وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .

وأشاد نائب رئيس الجامعة بالالتزام التام بإتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات المكثفة للحفاظ علي سلامة الطلاب، مع الحرص علي تطبيق اللوائح المنظمة لها فضلاً عن توافر كافة سبل الراحة والهدوء والأمان للطلاب داخل اللجان.