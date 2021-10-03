تفاصيل سقوط عصابة سرقة المواطنين بمصر القديمة: «سحلوه بالتوك توك»

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل سقوط عصابة مكونة من 3 مسجلين خطر؛ إذ تبين أن المتهمين يستقلون «توك توك»، ويسيرون به عكس اتجاه في الشوارع، ويخطفون متعلقات المواطنين ويفرون هاربين.

السير عكس الاتجاه

وتبين أن المتهمين يتعمدون السير بالتوك توك عكس اتجاه في شوارع مصر القديمة، ثم يخطفون الهواتف وحقائب السيدات ويفرون هاربين؛ بحيث لا يتمكن المجني عليهم من ملاحقتهم.

ووفقا للتحقيقات والتحريات، فقد أصاب المتهمون عددا من ضحاياهم، عندما يطاردونهم، وإذا لحق بهم الضحية يصيبوه بأسلحة بيضاء، ويسحلوه بـ«التوك توك».

وذكرت التحريات، أنه تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة، بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، مصاب بجرح بالجسم، أنه في أثناء سيره بدائرة القسم، فوجىء بمركبة «توك توك» تسير عكس الاتجاه، يستقلها 3 أشخاص، خطف أحدهم هاتفه المحمول، ولدى محاولة ضبطهم، تعدى عليه أحدهم، باستخدام سلاح أبيض، محدثا إصابته المنوه عنها، وسقوطه أرضا، ولاذوا بالفرار.

التوصل إلى المتهمين

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية»، مقيمين بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، حال استقلالهم مركبة «التوك توك»، قيادة أحدهم، وبحوزتهم سلاح أبيض «كتر»، المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين، بأسلوبي «الإكراه والخطف»، باستخدام السلاح الأبيض والمركبة المضبوطين بحوزتهم، وتصريفهم المسروقات لدى عميلين «سيئي النية»، عاطلان، مقيمان بدائرة القسم، وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، و5 آخرين جرى تجزئتها للبيع.

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيداها، وأقرا بتحصلهما على المضبوطات منهم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف، واتهمهم بالسرقة وإحداث إصابته، وتحرر محضرا بالواقعة، وأُحيلوا إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم.