ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي ومركبات الـ«توك توك» بكفر الشيخ

ألقت مباحث مركزي الحامول والبرلس التابعين لمحافظة كفر الشيخ، القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص تخصص في سرقة المواشي من الحظائر، كما سرق عددا من مركبات الـ«توك توك» والدراجات النارية، وذلك تحت إشراف اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، وبرئاسة العميد هيثم عبدالمقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول.

ووردت البلاغات لرئيسي مباحث الحامول وبلطيم، تفيد بسرقة المواشي من الحظائر، وبعرض البلاغات على مدير الأمن ومدير إدارة البحث الجنائي أمرا بتشكيل فريق بحث، تمكن من القبض على تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الماشية بكفر الشيخ.

وتبين أن التشكيل العصابي مكون من 6 أشخاص، بينهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، أحدهم محبوس على ذمة إحدى القضايا، ومقيمين بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ، كما تبين أنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المواشي، متخذين من دائرة مركز شرطة البرلس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

سرقة المواشي في مراكز الحامول والبرلس والرياض

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وتم القبض عليهم، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على «فرد محلي - وطلقة من ذات العيار»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة بدوائر مراكز البرلس والحامول والرياض، بإجمالي 8 رؤوس ماشية، وأرشدوا عن رأس ماشية داخل حظيرة ملك أحدهم، وكذا سيارة نقل مستخدمة في ارتكاب الوقائع ملك أحدهم، وأضافوا ببيعهم باقي الماشية وشرائهم مركبة «توك توك»، ودراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية، و4 هواتف محمولة، من متحصلات بيع رؤوس الماشية، وجرى عرضهم على النيابة.