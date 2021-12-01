مكتشف لقاح كورونا: «أوميكرون» يتجنب الأجسام المضادة

قال الشريك المؤسس لشركة «فايزر بيونتيك»، ومكتشف لقاح فيروس كورونا، أوجور شاهين، اليوم الأربعاء، إنَّ متحور «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا المستجد، يتجنب الأجسام المضادة الناتجة عن تفاعل اللقاحات، وسيظل الفيروس عرضة للخلايا المناعية التي تدمره بمجرد دخوله الجسم.

لا داع لقلق الأشخاص المحصنين ضد كورونا

وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، قال «شاهين»، إنه لا داعى للأشخاص المطعمين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا للقلق، حيث أن الأشخاص المحصنين سيكون لديهم مستوى عالٍ من الحماية ضد الوباء حتى في حالة إصابتهم بالمتحور الجديد، مشددًا على ضرورة الإسراع في أخذ الجرعة المعززة الثالثة من اللقاح.

أسبوعان لتحديد فعالية لقاح «فايز» ضد متحوّر «أوميكرون» الجديد

وصرح «شاين»، بأنَّ لقاح «فايزر» الذي ابتكره هو وفريقه في يناير 2020، ثبت فعاليته ضد فيروس كورونا المستجد ومتحوّراته المختلفة التي تصيب الأشخاص الملقحين، مضيفًا أنَّ العلماء الذين يعملون لدى صانعي اللقاح يحتاجون إلى مدة تستغرق اسبوعين لتحديد فعالية الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاحات الحالية ضد المتحور الجديد «أوميكرون».

كما كشف بعض العلماء، أنَّ متحوّر «أوميكرون» يؤدي إلى ارتفاع عدد ك الإصابات بين الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما قال البعض الأخر، إن اللقاحات ستقي من شدة الفيروس.

تشديد إجراءات السفر بسبب «أوميكرون» في الولايات المتحدة

وفي سياق متصل، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، إنَّ الولايات المتحدة تتحرك لمطالبة جميع المسافرين القادمين إلى البلاد بتقديم نتيجة اختبار سلبية خاصة باختبار فيروس كورونا المستجد، بشرط ألا يكون قد مضى على الاختبار أكثر من 24 ساعة، حيث تدرس السلطات الصحية الأمريكية طلب إجراء اختبار آخر من المسافرين في غضون 3 إلى 5 أيام من الوصول الى البلاد، وذلك حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.

يذكر أنَّه يمكن للمسافرين الذين حصلوا على اللقاح تقديم اختبار نتيجته سلبية قبل 3 أيام من السفر إلى جهة وصولهم في الولايات المتحدة.