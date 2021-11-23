«فايزر»: فاعلية لقاحنا للمراهقين 100% بعد 4 أشهر من الجرعة الثانية

قالت مجموعتا «فايزر وبايونتيك»، إن لقاحهما المضاد لـ«كوفيد-19» فعال بنسبة 100% للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا بعد أربعة أشهر من الجرعة الثانية.

وأضافت الشركتان أن البيانات الجديدة التي تضم 2228 مشاركًا في التجربة، ستُسهم في دعم طلبهما الحصول على الموافقة الكاملة في الولايات المتحدة وسائر أنحاء العالم، ولم تتم ملاحظة أي مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة لدى الأفراد الذين جرت متابعتهم لمدة ستة أشهر بعد الجرعة الثانية.

فيروس كورونا إلزاميًا للجنود

من ناحية أخرى، يستعد الجيش الألماني لجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميًا للجنود، فيما تواصل الإصابات الارتفاع في جميع أنحاء البلاد، وسجّل الجيش الألماني 1215 حالة إصابة حتى أمس بين الجنود والموظفين المدنيين بالوزارة، فيما أعلن مركز «روبرت كوخ» لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 45326 إصابة خلال 24 ساعة، و309 وفيات بسبب «كوفيد»، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في ألمانيا إلى 99433 حالة وفاة.

الولايات المتحدة تحذر رعاياها من السفر إلى ألمانيا والدنمارك

ومن جانبها، حذّرت الولايات المتحدة، رعاياها من السفر إلى ألمانيا والدنمارك بسبب ارتفاع إصابات كورونا، في البلدين إثر تعرضهما لموجة وبائية جديدة، ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، تحذيرًا من المستوى الرابع، بأنّ هناك مستوى مرتفعًا جدًا من الإصابات في كل من البلدين، في وقت تكافح فيه أوروبا لوقف انتشار موجة وبائية جديدة.

وفي بلجيكا، خضع رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، و4 من أعضاء حكومته للحجر الصحي، بعد تشخيص رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، بإصابته بفيروس كورونا، وفقًا لبيان صادر عن الحكومة البلجيكية.

وكان رئيس الوزراء البلجيكي قد اجتمع بنظيره الفرنسي قبل ساعات من إعلان إصابة الأخير بكورونا، وذكرت الحكومة البلجيكية أن «دي كرو» و4 من وزرائه سيخضعون لاختبار «بي سي آر» وسيظلون في الحجر الصحي حتى تأتي نتائج فحوصاتهم للكشف عن الفيروس سلبية، وكانت باريس أعلنت، أن رئيس الوزراء أصيب بكوفيد-19.