وزير الأوقاف: نطلق دورة لفهم معاني القرآن وفقا لتوجيهات الرئيس

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن اليوم هو يوم أهل القرآن، الذي نبدأ فيه الإعلان عن المسابقة العالمية الـ28 للقرآن الكريم، مؤكدا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بحفظة القرآن الكريم، كما رأينا مداخلته مع الطفل أحمد تامر، قائلا: «نحرص على تقديم أبنائنا في التلاوة مثل زهراء لايق، والتي قرأت في مؤتمر بحضور الرئيس، كما سبقتها الطفلة إسراء التي كانت قرأت أمام الرئيس وهي في الصف الخامس الابتدائي».

المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأضاف خلال المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم: «جمعنا نحو 40 فائزا ممن حصلوا على مسابقات عالمية، دعوانهم لحضور افتتاح المسابقة، ليكونوا حافزا لغيرهم، ونرتب برنامجا هاما لإشراكهم، فعندما أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي مداخلة مع الابن أحمد تامر أصغر حافظ للقرآن الكريم، أكد على ضرورة فهم القرآن الكريم، وسنعد دورة تدريبية للأوائل في إجازة نصف العام، وسنضع برنامج يضمن المراجعة والمنافسة في حفظ القرآن الكريم، لأنه يتفلت كما يتفلت الإبل».

دورات في فهم المقاصد والقراءة والتلاوة

وتابع: «الآن في عصر العلم، أصبحت تقاس بجزء من الدرجة وليس بالدرجة فقط لأنه يتطلب المزيد من التميز، وسنعقد دورات في فهم المقاصد والقراءة والتلاوة، فمن لا يفهم المقاصد لا يعرف مواضع الوقف والابتداء، وأحيانا عندما يتلو آية عن الجنة والنار، أو الخشوع فإذا لم يفهم المقصد ربما يفوته الأداء الصحيح في التلاوة فعندما يكون القارئ عالما يكون أفضل، فالآن الطلبات للإيفاد للخارج تتغير تطلب الإمام القارئ أو القارئ الإمام».

واستكمل: «سنلحق مجموعة مع كبار المشايخ لتعلم القراءات، لمتابعة ممكن حصلوا المراكز الأولى لتوليتهم فيما بعد وسنوفر لهم كل الإمكانيات وسيكون هناك آلية للمكافأة لأفضل العناصر وسيكون لهم إقامة كاملة».

َوأعلن مسابقة كبار القراء، والعشرة الأوائل سيضعون في قوائم الإيفاد حتى لو تم استنفاذ مدة إيفاده، إكراما لأهل القرآن.