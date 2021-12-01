«العارف» ينهي موسم الصيف ويتصدر الإيرادات بـ63 مليون جنيه

أنهي فيلم «العارف» للمخرج أحمد علاء، وبطولة النجم أحمد عز، موسم عرضه بالسينمات بتصدر الإيرادات بتحقيقه لـ 63 مليونا و70 ألفا و176 جنيها، وفقاً لبيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتفوق فيلم «العارف» على فيلم «الإنس والنمس» للمخرج شريف عرفة، وبطولة النجم محمد هنيدي، الذي احتل المركز الثاني بـ 58 مليونا و960 ألفا و127 جنيها، فيما جاء فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للمخرج أحمد الجندي، وبطولة النجم كريم عبد العزيز في المركز الثالث بـ42 مليونا و226 ألفا و844 جنيها.

«العارف» يتصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على «شاهد»

ويُعرض فيلم «العارف» على منصة «شاهد» حالياً، حيث احتل قائمة صدارة الأعمال الأكثر مشاهدة علي هذه المنصة، وتدور أحداث الفيلم عن صراع حرب العقول والهاكرز في زمننا المعاصر، وذلك من خلال شخصية «يونس» الذي يعيش رفقة طفلته بعد انفصاله عن زوجته، حيث يقوم بعملية تابعة لجهاز أمني كبير في مصر، وتتوالي الأحداث في أجواء من الأكشن والإثارة والتشويق.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، محمد ممدوح، مصطفي خاطر، حازم إيهاب، أحمد خالد صالح، كنزي رماح وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سيد بشير، إنتاج «سينرجي»، وإخراج أحمد علاء.

أحمد عز مشغول بتصوير «كيرة والجن»

وفي سياق مختلف، يواصل أحمد عز تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد «كيرة والجن» الذي يجمعه بالنجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه في العام المقبل، حيث من المقرر انتهائه منه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويشارك في بطولة «كيرة والجن» هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، أحمد عبد الله محمود، عارفة عبد الرسول، هدي المفتي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار أحمد مراد وإخراج مروان حامد.