إيرادات الأفلام في السينما المصرية.. «العارف» يقترب من 61 مليون جنيه

يبحث الجمهور باستمرار عن إيرادات الأفلام في السينما المصرية، وحقق فيلم «العارف»، إيرادات بما يقرب من 61 مليون جنيه، وهو من بطولة أحمد عز وكارمن بصيبص وأحمد فهمي ومحمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج أحمد علاء الديب، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

وحقق فيلم «الإنس والنمس»، نحو 56 مليون جنيه، وهو من بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبدالجليل وسليمان عيد وشريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

إيرادات فيلم «البعض لا يذهب للماذون مرتين»

فيلم «البعض لا يذهب للماذون مرتين» 41 مليون،وهو بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج أحمد الجندي.

فيلم «موسى» حقق ما يقرب من 17 مليون جنيه، والفيلم من بطولة كريم محمود عبدالعزيز وملك قورة وأسماء أبو اليزيد وإياد نصار، وعدد آخر من الفنانين.

بينما حق فيلم «ماكو» ما يقرب من 16 مليون جنيه بدور العرض، ويشارك في بطولة هذا العمل بسمة وناهد السباعي، ونيكولا معوض وسارة الشامي ومنذر رياحنة ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

فيلم عروستي يقترب من 8 ملايين مشاهدة

حيث حقق فيلم «عروستي» ما يقرب من 7 ملايين و168 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، الذي تضمن بعض المشاكسات بين بطلي العمل أحمد حاتم وجميلة عوض، من خلال لعبة عروستي.

وفيلم «200 جنيه» نحو 7 ملايين جنيه، والفيلم يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن، منهم إسعاد يونس وليلي علوى وأحمد السقا وأحمد آدم وأحمد رزق وأحمد السعدني وغادة عادل ومي سليم ودينا فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج محمد أمين.

فيلم «30 مارس» حقق ما يقرب من مليون جنيه، والفيلم من بطولة دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسي، وأيضًا نيللي كريم، في تعاونها السادس مع الشركة، وهو من تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.