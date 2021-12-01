مزايا استخدام تطبيق MOP Stations من البترول.. اعرف أقرب محطة وقود ليك

تقدم وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيقًا على الهواتف المحمولة للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومراكز التحويل وإظهار أقرب هذه المحطات والمراكز للمكان الذي يتواجد فيه المواطن والتعريف بالخدمات التي تقدمها، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة وسعيها للتيسير على المواطنين في الاستفادة من استخدامات الغاز الطبيعي للسيارات.

خطوات استخدام تطبيق MOP Stations

ويتيح التطبيق لمستخدميه تحديد مواقع أقرب المحطات التي تقدم الخدمة التي يحتاجها وذلك من خلال اختيار نوع الوقود الذي يرغب قائد المركبة في استخدامه سواء الغاز الطبيعي أو البنزين بأنواعه الثلاثة «80، 92، 95» والسولار والشحن الكهربائي، ثم يحدد التطبيق مواقع أقرب المحطات من مكان المستخدم، ويأتي ذلك بعد تطوير التطبيق خلال الفترة الأخيرة ليشمل كل المحطات التي تقدم جميع أنواع الوقود المطروحة لقائدي المركبات بالسوق المحلية وخدمات السيارات من صيانة وزيوت وغيرها.

يمكن للراغبين تحميل التطبيق سواء لمستخدمي الأندرويد، أو مستخدمي الآيفون.

- بعد تحميل التطبيق وفتحه يطلب التطبيق إذن الوصول إلى موقعك الجغرافي من خلال تفعيل خاصة الـ«GPS».

- بعد فتح التطبيق وتحديد موقع السيارة يوضح التطبيق أقرب محطة تموين بالغاز أو مركز تحويل وصيانة من خلال الصفحة الرئيسية أو محطة بنزين، حيث يتم ترتيب المحطات من الأقرب إلى الأبعد للموقع.

- بالضغط على أقرب محطة أو مركز يتم الدخول إلى كيفية الوصول إلى المحطة وكم تبعد عن المكان، والوقت الذي يتم اتخاذه للوصول إليها ورقم هاتف المحطة وعنوانها والخدمات التي تقدمها وتقيم المحطة من قبل العملاء السابقين، كما يمكن إعطاء تقييم للمحطة.

- قم بالذهاب إلى الملف الشخصي ليتم تسجيل الاسم الخاص بك وبريدك الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بك، وتحديد رقم سري لحسابك على التطبيق لسهولة وخصوصية التطبيق من هاتفك.

ويتميز التطبيق بإدخال تحديثات مستمرة بمواقع المحطات الجديدة والتي دخلت الخدمة حديثًا لمواكبة التطور والتنامي المستمر في أعداد المحطات خاصة محطات التموين بالغاز الطبيعي التي تعمل وزارة البترول على تنفيذ خطة عاجلة لنشرها بالعديد من المواقع على مستوى الجمهورية حتى وصلت إلى ما يقرب من 400 محطة حاليًا تلبية للطلب على تلك الخدمة.