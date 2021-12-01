زيادة جديدة على أسعار سيارات «جاك» في السوق المصري.. تعرف عليها

مع بداية شهر ديسمبر الجاري، تستمر الزيادة في أسعار السيارات، بعد أن شهد السوق زيادات متكررة خلال نوفمبر الماضي، حيث وصلت الزيادة على أكثر من 30 طرازا من مختلف المصنعين.

ومع بداية شهر ديسمبر شهدت سيارات «جاك»، المختلفة زيادة في أسعارها، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، مواصفات وأسعار سيارات جاك الجديدة.

أسعار جاك JS3

شهدت «جاك JS3»، زيادة تراوحت بين 2000 و3000 جنيه على أسعارها الرسمية في السوق وتتوافر السيارة في السوق المصري بفئتين الأولى بسعر 257 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 278 ألف جنيه.

مواصفات «جاك JS3»

تأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة 118 حصانا، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

وتأتي السيارة بأبعاد «4345 ملم الطول، 1765 ملم العرض، 1640 ملم الارتفاع، 2560 ملم طول قاعدة العجلات»، وتصل سعة خزان الوقود إلى 45 لترا، وسعة الصندوق الخلفي 600 لتر.

أسعار جاك JS4

شهدت جاك JS4 زيادة 2000 جنيه على أسعارها الرسمية في السوق وتتوافر السيارة في السوق المصري بفئتين الأولى بسعر 297 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 327 ألف جنيه.

مواصفات جاك JS4

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تيربو، يولد قوة 147 حصانا، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة من نوع CVT، كما تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كم/ ساعة.

تأتي السيارة بأبعاد «4410 ملم للطول، 1800 ملم للعرض، 1660 ملم للارتفاع، 2620 ملم طول قاعدة العجلات»، وتصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 520 لترا.

أسعار جاك J7

شهدت جاك J7 زيادة تراوحت بين 2000 و3000 جنيه على الأسعار الرسمية في السوق وتتوافر السيارة في السوق المصري بفئتين الأولى بسعر 305 آلاف جنيه والفئة الثانية بسعر 336 ألف جنيه.

مواصفات جاك J7

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد «4772 ملم الطول، 1820 ملم العرض، 1492 ملم الارتفاع، 2760 ملم طول قاعدة العجلات»، وتصل سعة خزان الوقود إلى 55 لتر.