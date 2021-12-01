هند صبري: كان نفسي أكون مخرجة وفشلت.. ونفسي حد يكتب أكشن نسائي

روت الفنانة هند صبري، تجربتها في الإنتاج التي اتجهت لها بالصدفة، وذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «لأنّها أبدعت»، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تديرها الإعلامية جاسمين طه، للتعبير عن أصوات صانعات الأفلام العربيات، وذلك بالتعاون مع «نتفليكس».

هند صبري: احترم شجاعة السيدات في قرار عدم العمل

وتابعت الفنانة هند صبري، خلال الجلسة الحوارية المقامة بدار الأوبرا المصرية، «كان نفسي قبل ما أوصل سن الأربعين أخرج ولكن فشلت، وكنت عايزة اتخلص من مخاوف معينة وأجرب حاجات تانية، ولم أصل لكل أحلامي حتي الوقت الحالي». وأضافت: «بحترم السيدات اللي بتقول أنا مش عايزة اشتغل خلاص، حاجه شجاعة جدا، وأعتقد هيجي وقت وأقول ذلك، خاصة أن الأمومة غيرتني وبدلت أشياء كثيرة في شخصيتي».

هند صبري: الأمومة غيرتني وبدلت حاجات كتير في شخصيتي

وتطرقت هند صبري، خلال الندوة للحديث عن غياب النجمات في السينما تحديدًا في مجال الكوميديا، قائلة: «الكوميديا النسائية لم تعد موجودة، ولكن يمكن الفنانة ياسمين عبدالعزيز الوحيدة ضمن فنانات جيلها لديها خط كوميدي وتسير خلاله بخطوات ثابتة، إضافة إلى أنَّ الفنانة دنيا سمير غانم وتميزها الكوميدي».

كما تحدثت عن غياب الممثلات عن الأكشن، متابعة: «نفسي حد يكتب أكشن نسائي، ولكن الأمر صعب لأن تلك النوعية من الإنتاج غير مربحة».

وبدأت منذ قليل جلسة حوارية مع الفنانة هند صبري، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحرص على الحضور المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، والفنان أحمد الفيشاوي.