هند صبري: نحتاج لعودة الكاتبات من جديد ليعبرن عن مشكلات المرأة

بدأت منذ قليل جلسة حوارية مع الفنانة هند صبري، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتدير الجلسة الإعلامية جاسمين طه، وذلك في دار الأوبرا المصرية، وجاء الجلسة بعنوان «لأنّها أبدعت»، وهي للتعبير عن أصوات صانعات الأفلام العربيات، وذلك بالتعاون مع نتفليكس.

وقالت الفنانة هند صبري: «احترم أن يكون هناك شراكة بين نتفليكس ومهرجان القاهرة السينمائي، لأنّه لا يوجد منافسة أو تعارض بينهما، رغم أنَّه في بداية ظهور نتفليكس كان الأمر صعبا وتوقع البعض أن العرض على المنصات سيسحب البساط من السينمات، ولكن لم يحدث ذلك».

هند صبري تتحدث عن شروط قبولها أدوارها الفنية

وتحدثت هند صبري، عن شروط قبولها الأدوار قائلة: «من أهم الشروط التي دائما أضعها في الاعتبار أن تكون الشخصيات غير نمطية، فمشكلتي الأساسية هي أن الأدوار النسائية 90٪ منها نمطية للغاية، وليس لها صلة بالشخصيات النسائية التي أقابلها في حياتي، واقتصرت الأدوار النسائية علي مساعدات البطل فقط، ولذلك نحتاج إلي أن السيدات تتجه للكتابة لأنها تستطيع أن تعبر مشكلاتها بكل بساطة».

فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي

وتستمر فاعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 من يوم الجمعة 26 نوفمبر وحتى الأحد المقبل 5 ديسمبر الجاري، وشهدت فاعاليات المهرجان عرض العديد من الأفلام العربية والأجنبية، بالإضافة إلى العديد من الندوات الفنية والثقافية.

اختيار هند صبري عضو لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في مهرجان البحر الأحمر

وكانت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في دورته الأولى اختارت النجمة هند صبري لتصبح عضوة للجنة تحكيم الأفلام الطويلة فيه، والتي سيترأسها المخرج الإيطالي العالمي الكبير جوسيبي تورناتوري.