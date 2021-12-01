هند صبري: أنا شخصية عنيدة.. واتربيت في بيت يحترم المرأة

تحدثت الفنانة هند صبري عن كيفية التوفيق بين حياتها الشخصية وعملها خلال الفترة الأخيرة، والتحديات التي واجهتها خلال مشوارها الفني.

هند صبري: واجهت صعوبات كثيرة خلال مشواري الفني

وقالت هند صبري خلال الندوة المقامة حاليا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي: «أنا شخصية عنيدة ولكني تربيت في بيت يحترم النساء، فأنني أم لبنتين إحداهن 10 سنوات و8 سنوات، وأريد العمل ولدي شغف كبير تجاه العمل، وواجهت صعوبات كثيرة خلال مشواري الفني حتى أصل إلى ما وصلت إليه».

هند صبري: مبسوطة بما حققته خلال مشواري الفني

وأضافت: «مبسوطة بما حققته خلال مشواري الفني، رغم أنني ضيعت فرص كثيرة في حياتي، فأنني كنت دائما أمام اختيارات على سبيل المثال، تكملة الدراسة أو أو دخول المجال الفني، ولكني فعلت الاثنين، دائما أقول لبناتي دائما ابذلن قصارى جهدكن في أي شيء، لدرجة أنني آخر مرة نمت بشكل جيد كانت من 2006».

وبدأت منذ قليل جلسة حوارية مع الفنانة هند صبري، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور المنتج محمد حفظي، والفنان أحمد الفيشاوي.

وتدير الجلسة الإعلامية جاسمين طه، وذلك في دار الأوبرا المصرية، وجاءت الجلسة بعنوان «لأنها أبدعت»، وهي للتعبير عن أصوات صانعات الأفلام العربيات، وذلك بالتعاون مع نتفليكس.

هند صبري تعود مرة أخرة إلى شخصية علا عبد الصبور

وتعود هند صبري مرة أخرى إلى الشخصية المحبوبة علا عبد الصبور، أو مسلسل علا عبد الصبور كما هو متداول، بعد غياب أكثر من 10 سنوات، ويأتي الجزء الجديد من المسلسل بعنوان «البحث عن علا»، ومن المقرر أن تدور أحداثه في 6 حلقات ويعرض عبر منصة نيتفيلكس.