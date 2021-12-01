هند صبري: لدينا نقص في الكوميديا النسائية و«ياسمين ودنيا» استثناء

تحدثت الفنانة هند صبري عن الأعمال التي تحتاجها السينما خلال الفترة المقبلة، وقالت خلال الندوة المقامة حاليا بمهرجان القاهرة السينمائي، «نفسي حد يكتب أكشن نسائي، ولكن الأمر صعب لأن تلك النوعية من الإنتاج غير مربحة».

هند صبري: الكوميديا النسائية لم تعد موجودة

وأضافت هند صبري: «الكوميديا النسائية لم تعد موجودة، ولكن يمكن الفنانة ياسمين عبد العزيز الوحيدة ضمن فنانات جيلها لديها خط كوميدي وتسير خلاله بخطوات ثابتة، بالإضافة إلى الفنانة دنيا سمير غانم وتميزها الكوميدي».

وبدأت منذ قليل جلسة حوارية مع الفنانة هند صبري، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، بحضور المنتج محمد حفظي، والفنان أحمد الفيشاوي.

وتدير الجلسة الإعلامية جاسمين طه، وذلك في دار الأوبرا المصرية، وجاءت الجلسة بعنوان «لأنها أبدعت»، وهي للتعبير عن أصوات صانعات الأفلام العربيات، وذلك بالتعاون مع منصة نتفليكس.

مسلسل رحلة البحث عن علا

وتشرك الفنانة هند صبري في مسلسل تحت عنوان «البحث عن علا»، بشخصية علا عبد الصبور التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل «عايزة أتجوز»، وذلك بعد غياب أكثر من 10 سنوات، ومن المقرر عرض المسلسل على منصة نيتفلكس في إطار الـ6 حلقات.

فاعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

وتستمر فاعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 حتى يوم الأحد المقبل 5 ديسمبر، كما شهد المهرجان عرض العديد من الأفلام العالمية والعربية.

حفل افتتاح القاهرة السينمائي

وشهد حفل افتتاح المهرجان تكريم الفنانة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، وقام الفنان سمير صبري بتسليمها الجائزة، كما كرم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز وسلمته الجائزة صديقته الفنانة منى زكي.