«الأورمان» تعيد تأهيل حضانتين في الدقهلية بـ100 ألف جنيه

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية انتهت من إعادة تأهيل وفرش حضانتين بمحافظة الدقهلية، بتكلفة إجمالية 100 ألف جنيه.

وأوضح مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الحضانتين التي جرى دعمهم وإعادة تأهيلهم بالمحافظة هما حضانة المستقبل بطنبول الكبرى مركز السنبلاوين وحضانة الفرقان بكفر الجوهري مركز ميت غمر، وشمل الدعم المقدم تطوير المباني وصيانة كاملة، وفرشها بالأثاث الكامل بالإضافة إلى تزويدها بالألعاب المختلفة، كما جرى عمل صيانة شاملة لدورات المياه والكهرباء؛ لتكون مؤهلة لأن تصبح بيئة جيدة للطفل ولأهمية دور الحضانة في تربية الطفل وتنشئته تنشئة اجتماعية سوية.

استخدام العناصر الجاذبة للطفل

وأضاف «شعبان»، أن الجمعية عملت على تطوير الحضانات من خلال الحرص على زيادة استخدام العناصر الجاذبة للطفل بها مثل الألوان الزاهية، والمقاعد والألعاب الجذابة التي تتناسب مع عمر الأطفال وتشجعهم على الذهاب إلى الحضانات.

وأشار إلى أن الأورمان تضع الجانب التعليمي على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها، التي امتدت لنواحي وأنشطة خيرية متعددة، وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في محافظة الدقهلية، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم إعادة تأهيله 8 حضانات بمحافظات الفيوم وبني سويف والدقهلية والغربية، وجار العمل على 3 حضانات بمحافظتي الفيوم وبني سويف.

تحقيق نهضة شاملة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا

وأكد مدير الجمعية، أن مجتمعنا اليوم يحتاج إلى تضافر جميع جهود المؤسسات الكبرى من أجل تحقيق نهضة شاملة وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

وذكر «شعبان» أن جمعية الأورمان نفذت عددًا هائلًا من الخدمات والمشروعات الخيرية خدمة لأهالي محافظة الدقهلية وبخاصة للفئات الأكثر احتياجًا، ومنها توزيع المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر والمساعدات الموسمية من كراتين رمضان ولحوم الأضاحي وبطاطين الشتاء، وإعادة إعمار وتنمية القرى، وتوقيع الكشف على آلاف السكان.