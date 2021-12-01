وفد تشيكي يتفقد الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة.. صور

تفقد وفد تشيكي يضم عدد من ممثلي شركات السياحة التشيكية، اليوم الأربعاء، المنتجعات والفنادق السياحية شمال مدينة الغردقة، لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق، وذلك لبحث زيادة الرحلات السياحية إلى منتجعات البحر الأحمر.

وفد تشيكي يتفقد الفنادق والمنتجعات السياحية

وأجرى الوفد جولة داخل الفنادق والمنتجعات السياحية بعدد من الفنادق شمال مدينة الغردقة، لتفقد الإجراءات الاحترازية والإجراءات المتبعة مع السائحين منذ وصولهم للمطار وحتى التسكين بالغردقة، حيث أبدى الوفد إعجابه بالإجراءات الاحترازية والالتزام داخل الفنادق، بالإضافة إلى التنظيم الجديد لعملية التسكين داخل الغرف.

وفد سياحي يشيد بفنادق الغردقة

وقال محمد حمدي، مدير مدير فندق سياحي بالغردقة، إن الوفد يشمل عدد من ممثلي شركات السياحة الكبرى العاملة في الأسواق الأوربية، والتي تقوم بتنظيم رحلات سياحية لمنتجعات البحر الأحمر، لافتا في تصريحات لـ «الوطن»، أن الوفد أبدى إعجابه بما يتم داخل الفنادق من إجراءات والتزام بتعليمات وزارتي الصحة والسياحة وفي عملية تسهيل التسكين للنزلاء منذ وصولهم وحتى المغادرة.

انتعاشه بالقطاع السياحي

وأضاف «حمدي»، أن القطاع السياحي المصري يشهد حاليًا انتعاشه سياحية تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مطار الغردقة وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ جائحة كورونا، ووصلت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى كامل الطاقة الاستيعابية، وذلك بفضل مجهودات الدولة في الاهتمام بالقطاع السياحي ومدى الأمن والأمان الذي يشعر به السائح منذ الوصول وحتى مغادرته مصر، لافتًا إلى أن جهود الدولة في فتح أسواق خارجية أمام السوق السياحي المصري ساهم في جذب المزيد من الجنسيات الوافدة إليها.