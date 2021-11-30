أخبار البحر الأحمر: فصل الكهرباء عن عدة مناطق ومتحف رمال الغردقة وتطوير رأس غارب

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر، عددا من الأحداث الهامة خلال الساعات القليلة الماضية، يأتي على رأسها فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة، اعتبارا من الساعة 9 صباحا اليوم الثلاثاء، وذلك حتى الساعة الثانية ظهراً، وهي مناطق سور الفيصل، محمد عثمان، الحلوانى، مخبز المغربى، وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

إقبال السائحين على متحف الرمال بالغردقة

وشهد متحف الرمال بالغردقة، إقبالا كثيفا من السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك من خلال الرحلات السياحية التي تنظمها شركات السياحة لمعالم والمناطق السياحية بالغردقة، لمشاهدة حوالي 60 تمثالا وقطعة تم تصميمها من الرمال، والتي ترمز إلى فن عجائب الأرض، حيث يعد المتحف هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط والأول على العالم في استخدام نوعين من الرمال الصفراء والبيضاء.

تم عمل التماثيل باستخدام 13 آلاف متر مكعب من رمال متخصصة بها نسبة أملاح منخفضة، والتي تأتي من صعيد مصر وبالتحديد من محافظة قنا، و5 آلاف متر مكعب من المياه.

رفع كفاءة المناطق بمدينة رأس غارب

وفي مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، استمرت أجهزة المدينة برئاسة اللواء حامد أحمد، في رفع أعمال تطوير ورفع كفاءة المناطق بالمدينة، واستكمال أعمال تجميل ورصف المناطق، والبدء فى أعمال إزالة المخالفات بمنطقة دمشق، والتى تعوق أعمال التطوير والتجميل بالمدينة، حيث تم وضع مخطط لتجميل المنطقة وإنشاء مسطحات خضراء ورصف المنطقة، وربط شارع الجيش بشارع عرابى.