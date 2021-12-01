عبدالحميد الدبيبة يعود إلى السباق الرئاسي الليبي

ذكرت قناة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل أن رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، قد عاد إلى السباق الرئاسي بعد رفض محكمة الاستئناف الطعون المقدمة ضده.

يذكر أن القضاء الليبي كان قد أصدر حكما، أمس الأول، بإسقاط ترشيح رئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، في الانتخابات الرئاسية، بعد أن قررت المحكمة في العاصمة طرابلس قبول طعنين ضد ترشح الدبيبة، وحكمت بإلغاء قرار ترشيحه للانتخابات.

وكانت السلطات القضائية قد تلقت السلطات القضائية طعنين ضد ترشح الدبيبة، أحدهما مقدم من وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، والآخر من عدد عارف النايض أحد المرشحين للرئاسة، ورئيس تكتل «إحياء ليبيا»، وكذلك رجل الأعمال، محمد المنتصر، ووزير التعليم العالي السابق، عثمان عبدالجليل، وعضو مجلس النواب الليبي، السيدة اليعقوبي، وعضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي.