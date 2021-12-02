«أوبل» تكشف النقاب عن «سبورتس».. جيل جديد من «أسترا» لأول مرة

بعد العرض العالمي الأول للجيل القادم من «أسترا هاتشباك»، في سبتمبر الماضي، كشفت شرك «أوبل»، اليوم، النقاب عن النسخة النموذجية المنتظرة «أوبل أسترا سبورت»، الجديدة كليًا، وتُتاح السيارة بمستويين من محرك كهربائي هجين، لتكون أول سيارة كهربائية لشركة صناعة السيارات الألمانية، جاء ذلك وفقاً لما نشره موقع الشركة.

محركات بنزين وديزل عالية الكفاءة

وتواصل «أسترا سبورتس»، الجديدة أيضًا تقليد «أوبل» الناجح في السيارات المدمجة، والتي بدأت منذ نحو 60 عامًا، وإضافة إلى المحرك الكهربائي، ستتوفر أوبل أسترا سبورت الجديدة بمحركات بنزين وديزل عالية الكفاءة، وتتراوح القوة بين 110 أحصنة، و130 حصانًا مع أنواع مختلفة من البنزين والديزل وما يصل إلى 225 حصانًا.

ويتوفر في السيارة صندوق تروس بـ6 سرعات قياسيًا في وحدات الطاقة التي تعمل بالبنزين والديزل، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

مميزات «أوبل أسترا سبورت»

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أوبل»، إنَّ «أوبل أسترا سبورت الجديدة هي المحرك الشامل لعصر جديد، وهذه هي الطريقة التي نجمع بها بين تقاليدنا الطويلة في السيارات المدمجة وأحدث الابتكارات مثل التكنولوجيا الهجينة الموصولة بالكهرباء، نحن على يقين من أننا سنفوز بعملاء جدد لأوبل مع السيارة الرياضية الرائعة المظهر».

يوفر صندوق السيارة الجديد «أوبل أسترا سبورت» ما يصل إلى 608 لترات من مساحة التخزين المفيدة مع ظهور المقاعد الخلفية في وضع قائم، وما يصل إلى أكثر من 1634 لترًا عند طيها.

وتأتي السيارة بشاشة «Pure Panel» وتوفر تجربة نقية وبديهية، ويتمّ التشغيل عبر شاشة لمس عريضة، حيث يمكن توصيل الجيل الجديد من أنظمة المعلومات والترفيه والوسائط المتعددة بشبكة «أبل كار بلاي» اللاسلكية و«أندرويد أوتو» عبر الهواتف الذكية.