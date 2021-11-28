أسعار «أوبل كروس لاند» موديل 2022 في مصر.. بزيادة 5 آلاف جنيه

مع بداية شهر نوفمبر الجاري، ارتفعت أسعار عدة طرز مختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلية المصرية، بسبب ظاهرة «الأوفر برايس»، ومن ضمن القائمة سيارة «أوبل كروس لاند موديل 2022» بواقع 5 آلاف جنيه، حسب المُعلن من عدد من الموزعين للسيارة في السوق المصرية.

أسعار أوبل كروس لاند 2022

-تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر بالسوق المحلية في فئتين مختلفتين في التجهيزات، بأسعار حسب المُعلن من الوكيل المحلي لها في مصر:

الفئة الأولى بسعر 350 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر 380 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر 1200 سي سي تربو، ينتج قوة 110 أحصنة، وعزم دوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم / ساعة في غضون 11.8 ثانية.

-تستهلك السيارة متوسط 5.4 لتر لقطع مسافة 100 كم.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تأتي السيارة بأبعاد (4217 ملم الطول، 1765 ملم العرض، 1605 ملم الارتفاع، 2604 ملم طول قاعدة العجلات).

-ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 180 ملم.

-تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 410 لترات.

-توافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، وسبويلر خلفي، و النظام الذكي لركن السيارة، حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، ومكيف هواء، وحساسات ضوء، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، مثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية، وشاشة وسائط 7 بوصات».