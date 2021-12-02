أستاذ مناخ: فصل الشتاء هذا العام أكثر برودة.. ودرجة الحرارة لن ترتفع

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ، رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، إنه خلال الأيام المقبلة سوف نشهد طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، مضيفا أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ، ولا عودة لارتفاعها، كما حدث خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف «أبو المعاطي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن بعد 19 يوما من الآن سوف يبدا فصل الشتاء، المتوقع أن يكون الأكثر برودة عن الأعوام الماضية، بسبب التغييرات المناخية.

وأشار إلى أننا سنشهد خلال الأسبوعين الجاري والمقبل طقسا باردا؛ إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لتصل الي 20 درجة مئوية في محافظة الإسكندرية، و22 بالقاهرة الكبرى.

ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة للأيام المقبلة:

درجة الحرارة اليوم الخميس

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.

درجة الحرارة الجمعة

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

درجة الحرارة السبت

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.

درجة الحرارة الأحد

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.