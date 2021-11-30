خبير أرصاد: انخفاض الحرارة غدا في القاهرة.. ولا عودة للارتفاع مرة أخرى

حالة من عدم الاستقرار الجوي تشهدها محافظات مصر من ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، بشكل ملحوظ خلال الأيام المقبلة، حيث يشهد اليوم طقسا صيفيا حارا على معظم محافظات مصر، ثم تنخفض درجات الحرارة ابتداء من يوم الأربعاء المقبل لتصل الحرارة في القاهرة الكبرى والجيزة إلى 22 درجة مئوية.

التغيرات الجوية يشهدها العالم كله

وقال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ، رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، إن ارتفاع وانخفاض الحرارة في مصر بهذا الشكل وفي ذلك التوقيت من العام شيء جديد، والسبب في ذلك التغيير المناخي الذي يشهده العالم من حولنا، مضيفا أن عدم الاستقرار الجوي الذي شاهدناه خلال الأيام الماضية لم يكن في مصر فقط لكن كان في بلاد مختلفة حول العالم.

وأضاف أبو المعاطي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن درجات الحرارة سوف تعاود الانخفاض الشديد ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، محذراً المواطنين من هذا الانخفاض الملحوظ، وعليهم ارتداء الملابس الثقيلة، لأن الانخفاض سوف يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، وتصل درجات الحرارة إلى 22 في القاهرة الكبرى والجيزة، وفي محافظة الإسكندرية تصل إلى 20 درجة مئوية، مشيرا إلى أن مع بداية فصل الشتاء لن نجد ارتفاعا مرة ثانية في درجات الحرارة .

درجة الحرارة اليوم الثلاثاء

القاهرة: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج: العظمى 34 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا: العظمى 34 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان: العظمى 36 درجة والصغرى 13 درجة.

درجة الحرارة الأربعاء

القاهرة: العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية: العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان: العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.