رياح محملة بالأتربة وانخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء

اختفت شمس النهار، صباح اليوم الأربعاء، على بعض المناطق، فيما انخفضت حرارة الجو بشكل مفاجئ، بالتزامن مع هبات رياح باردة على المناطق الساحلية، محملة بالأتربة على المناطق الصحراوية بوسط وشمال سيناء، وخصوصا مناطق نخل والحسنة والقسيمة.

وانخفت الحراراة بشكل كبير في مدينة العريش؛ إذ اختفت الشمس وتحولت المنطقة الى رياح محملة بالآتربة ورياح باردة وارتفعت ألسنة أمواج البحر.

رياح محملة بالأتربة بأودية وقرى وسط سيناء

وأكد أبناء القبائل في وسط سيناء أن رياح محملة بالأتربة ضربت مناطق التجمعات السكنية، والأخرى الخالية من السكان ما بين الحسنة ونخل والقسيمة ووادي العمر وجبل الحلال والحمادات، علاوة على السهول والأودية.

ووبدأت المحال التجارية في فتح أبوابها بشكل حذر بمدينة الشيخ زويد، مع عدم إخراج البضائع فى المناطق الخالية والأسواق المكشوفة، خوفا من تطور الأوضاع، وانخفاض درجات الحرارة بشكل غير متوقع.

تقلبات مناخية خلال الأيام المقبلة

وكانت هيئة الأرصاء قد كشفت في تقرير سابق لها ، أن هناك تقلبات مناخية طوال الأيام المقبلة، وتوقعات بانخفاض شديد في الحرارة، وهناك فرص مهيئة لتساقط الأمطار، محذرا من تخفيف الملابس.

من جهة أخرى، التزم غالبية التلاميذ بالذهاب إلى المدارس بشكل طبيعى، وانتظمت جميع المدارس في اليوم الدراسي بشكل طبيعي، دون إبداء أي بيانات من مديرية التربية والتعليم أو المحافظة بهذا الخصوص حتى الآن.