السحب والغيوم تملأ سماء القاهرة وتحذيرات من انخفاض الحرارة.. «فيديو»

رصدت عدسة تليفزيون جريدة «الوطن» انتشارا كثيفا للسحب المنخفضة والمتوسطة على سماء القاهرة الكبرى، حيث تنتشر السحب الكثيفة على مناطق واسعة من القاهرة الكبرى في الوقت الذي حذر فيه خبراء هيئة الأرصاد الجوية من حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة اليوم.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كل الأنحاء خلال الساعات المقبلة، حيث يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد نهارا.

انخفاض درجات الحرارة

وتوقع الخبراء انخفاض درجات الحرارة مع بداية ساعات الليل، ليكون الطقس باردا على كل الأنحاء ليلا.

ومن المتوقع أيضًا سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على كل الأنحاء، وعلى مسطح البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، حيث سيتراوح ارتفاع الموج من 3 إلى 4.5 متر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2021 الموافق 26 ربيع الآخر 1443 هجرية، طقسا معتدل الحرارة أثناء ساعات النهار، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، ويكون الطقس بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

وقدم خبراء الهيئة بعض النصائح منها عدم تخفيف الملابس والاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا، كما نصح خبراء الهيئة قائدي السيارات بتوخي الحذر، خاصة مع انخفاض الرؤية الأفقية حيث تتكوّن الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.