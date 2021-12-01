لعملاء بنك مصر.. 5 خدمات مجانية في اليوم العالمي لذوي الهمم

شارك بنك مصر، في فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم، تحت رعاية البنك المركزي المصري، انطلاقاً من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي اتساقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وجاءت مشاركة البنك في الفعالية، إيماناً بأهمية تحقيق الشمول المالي الذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة.

وحرص بنك مصر على تقديم العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم كافة العملاء وبالأخص فئة الشباب كونهم الفئة الأكبر اتساعاً في المجتمع، وذلك طوال مدة الفعاليات في الفترة من 1 ديسمبر إلى 15 ديسمبر 2021 .

5 خدمات مجانية يقدمها بنك مصر لذوي الهمم

وترصد «الوطن»، 5 خدمات، من بين الخدمات المجانية والعروض التي يقدمها بنك مصر في اليوم العالمي لذوي الهمم تحت رعاية البنك المركزي المصري، ومن بينها:

- فتح حسابات مجانية وإصدار بطاقة ميزة

يتيح بنك مصر للعملاء الجدد فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات مع إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجاناً.

- الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً (TEENS)

بالنسبة للعملاء الأقل من 16 سنة يتم الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً (TEENS) ضمن برنامج الشباب.

- فتح الحسابات مجاناً دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر

بالنسبة للعملاء من سن 16 عام إلى 21 عام يتم فتح الحسابات مجاناً دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر مع إصدار بطاقة (BM) للخصم الفوري مجاناً.

- فتح الحسابات مجاناً مع إصدار بطاقة (GO)

بالنسبة للعملاء من سن 21 عام إلى 30 عام يتم فتح الحسابات مجاناً مع إصدار بطاقة (GO) للخصم الفوري مع الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي من البنك.

- استرداد 20% من الحركة المالية الأولى لمستخدمي BM

أما بالنسبة للعملاء مستخدمي تطبيق محفظة بنك مصر الالكترونية BM Wallet يتم استرداد 20 % من الحركة المالية الأولى مع تطبيق الشروط المنظمة لذلك.

إطلاق حملة «شاور»

ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بدعم أصحاب الهمم في المجتمع، وقام البنك بإطلاق حملة «شاور»، لتذليل العقبات لذوي الهمم من أصحاب الإعاقة السمعية خلال تعاملاتهم البنكية، وذلك بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري، والذي يتمثل في تقديم برنامج «لغة الإشارة»، لعدد من مسؤولي خدمة العملاء والاستقبال بفروع بنك مصر كمرحلة أولى، وجاري استكمال باقي الفروع.

ويهدف البرنامج إلى خلق حلقة تواصل بين ذوي الهمم من ذوي الإعاقة السمعية وموظفي البنك، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم خلال تعاملاتهم البنكية، ويأتي ذلك تماشياً مع توجهات الدولة وكذلك البنك المركزي المصري في تقديم كل سبل الاهتمام والرعاية والدعم لذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين مستوى كافة الخدمات المقدمة إليهم من القطاعات الخدمية بالدولة والعمل على دمجهم في المجتمع، وتوفير أفضل الخدمات لهم.

كما يقوم البنك بتوفير العديد من التيسيرات المختلفة لأصحاب الهمم إيماناً منه بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وأحقيتهم بأن يكونوا جزءا من المجتمع، سواء فيما يتعلق بتقديم المنتجات والخدمات البنكية، أو تواجدهم داخل الفروع وتسهيل مهامهم، أو تخصيص ماكينات صراف آلي تناسب احتياجاتهم، أو اتاحة شرح الخدمات بطريقة لغة الإشارة وذلك من أجل تقديم العمليات المصرفية لهم بكل سهولة ويسر.

الجدير بالذكر، أن البنك لديه نحو 159 آلة صراف آلى ATM في القاهرة الكبرى وبعض محافظات الجمهورية والتي يمكن أن يتعامل عليها العملاء من ذوي الإعاقة البصرية.

و تأتي مشاركة بنك مصر في فعالية الشمول المالي في اليوم العالمي لذوي الهمم، تحت رعاية البنك المركزي المصري في إطار حرص البنك على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري.