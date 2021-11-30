تفاصيل قرض المشروعات الصغيرة من بنك مصر..اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

تسعى العديد من البنوك إلى تقديم تسهيلات لعملائها، وحرصا من بنك مصر على مساعدة الأشخاص الذين يريدون إنشاء مشروع لمساعدتهم في وجود مصدر دخل لهم، يقدم البنك قرض المشروعات الصغيرة، وذلك مساهمة منه فى مساندة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد من خلال تمويل مشروعات توفر فرص عمل دائمة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تفاصيل قرض المشروعات الصغيرة من بنك مصر.

تفاصيل قرض المشروعات الصغيرة من بنك مصر

يمكن تقديم قرض تمويل لكل أنواع المنشآت الفردية وشركات الأشخاص وشركات والأموال في كل الأنشطة سواء كانت صناعية، تجارية، خدمية، مهن حرة، وكذلك الأنشطة الطبية والعيادات والصيدليات.

يتم التمويل من خلال قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتمويل رأس المال العامل ولتمويل الآلات والمعدات المحلية والمستوردة.

تتراوح قيمة القرض من 250 ألف جنيه حتى 6 ملايين جنيه لتمويل الأنشطة القائمة والجديدة.

تتراوح مدة القرض من سنة وحتى 7 سنوات متضمناً فترة السماح طبقاً لطبيعة المشروع.

سعر العائد: عائد 5% بسيط متناقص للأنشطة الصناعية والخدمية والمهن الحرة «طبقا لمبادرة البنك المركزى المصري» سعر عائد تنافسي للأنشطة التجارية بالنسبة لحديثي التأسيس (الأنشطة الجديدة ) يكون رأس المال المدفوع طبقا للسجل التجاري كالتالي: من 50 ألف حتى أقل من 5 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية من 50 ألفا حتى أقل من 3 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية.

نسب التمويل: تصل نسبة التمويل إلى 80% بالنسبة للآلات والمعدات.

تصل نسبة التمويل إلى 80% بالنسبة للسيارات تصل نسبة التمويل إلى 100% بالنسبة لرأس المال العامل.

المستندات المطلوبة

مستخرج حديث من السجل التجاري، صورة من البطاقة الضريبية.

صورة رخصة مزاولة النشاط (مؤقتة أو نهائية أو السير فى إجراءات الترخيص أو عدم خضوع النشاط للترخيص) الموقف الضريبي والتأمينى.

صورة مستند ملكية مقر المشروع أو عقد الإيجار.

ميزانيات منذ بداية النشاط وبحد أقصى آخر ثلاث ميزانيات للشركات القائمة.

صورة عقد تأسيس الشركة وتعديلاته.

(في حالة شركات الأشخاص والأموال) المستندات المطلوبة ونسب التمويل للمشاريع حديثة التأسيس:

صورة مستند ملكية مقر المشروع أو عقد الإيجار.

مستخرج حديث من السجل التجاري وصورة البطاقة الضريبية والموقف التأميني، صورة رخصة مزاولة النشاط (مؤقتة أو نهائية أو السير في إجراءات الترخيص أو عدم خضوع النشاط للترخيص).

صورة عقد تأسيس الشركة وتعديلاته.

(في حالة شركات الأشخاص والأموال).