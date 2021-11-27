رئيس بنك مصر يحصل على جائزة «فخر العرب الدولية للقيادات المصرفية 2021»

فاز محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بجائزة «فخر العرب الدولية للقيادات المصرفية 2021»، التى يتم منحها للشخصيات الأكثر تأثيراً فى الاقتصاد والتنمية الشاملة والمسئولية المجتمعية.

جاء التكريم فى إطار فعاليات الاحتفالية التى أقامتها أكاديمية جوائز التميُّز - دبى، يوم الخميس الماضى، لاختيار الشخصيات الأكثر تميزاً بغرض دعم جهود المتميزين وتقدير أصحاب المبادرات والإنجازات التى تُحدث فرقاً فى حياة الأفراد.

ويتم اختيار المرشحين ضمن القائمة وفقاً لمعايير عدة، من أهمها قياس مدى تأثيرهم فى مجتمعاتهم، ومدى المساهمة فى تحقيق الأهداف على مستوى الدولة والمجتمع.

وحصد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، العديد من الجوائز التكريمية نظراً لدوره البارز فى خدمة الاقتصاد الوطنى، ومن تلك الجوائز، حصوله على جائزة «فخر العرب 2020» - فئة القيادة المصرفية المتميزة.

كما اختارته الأمانة العامة لجائزة «أفضل العرب» ضمن قائمة أفضل مائة رئيس تنفيذى عربى لعام 2020، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل شخصية قيادية لعامى 2020 و2021 من مجلة «آسيا وان» وعلى جائزة «BT 100» للشخصيات الأكثر تأثيراً فى الاقتصاد المصرى لعام 2019، وذلك للعام الثالث على التوالى من مجلة «بيزنيس توداى»، كما حصل على جائزة أفضل مصرفى عام 2018 من مجلة «ذا يوروبيان» البريطانية.

وفاز بنك مصر مؤخراً، بقيادة محمد الإتربى، بالعديد من الجوائز فى مختلف قطاعات الأعمال عن الفترة السابقة، وذلك من العديد من المؤسسات الدولية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف القطاعات، حيث تم تتويج بنك مصر هذا العام بأكثر من 60 جائزة ومركزاً مرموقاً خلال عام 2021 فى مختلف مجالات العمل المصرفى، مثل التجزئة المصرفية، الأموال والمراسلين والخزانة، إدارة النقد، التحول والابتكار الرقمى، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إدارة صناديق أسواق النقد، المسئولية المجتمعية والاستدامة من مؤسسات عالمية مرموقة مثل: مجلة ذا يوروبيان، مجلة «يورومونى»، مؤسسة فاينانشيال تايمز، مجلة ذا ديجيتال بانكر، مجلة جلوبال فايناناس، مجلة إنترناشيونال إنفيستور، مجلة آسيا وان، ومجلة ذا جلوبال إيكونوميكس.

وعلى سبيل المثال فى مجال التحول الرقمى حصل البنك على العديد من الجوائز، منها جائزة البنك الأكثر ابتكاراً فى مصر فى العام 2021 من مجلة إنترناشيونال إنفيستور، جائزة البنك الأكثر تميزاً فى التحول الرقمى للمدفوعات - مصر2021 من مجلة ذا ديجيتال بانكر، جائزة أفضل بنك مقدم للقروض الرقمية الجديدة - مصر عام 2021 من مجلة وورلد بيزنيس أوت لوك.

وفى مجال ترتيب وتسويق وإدارة القروض المشتركة وتمويل المشروعات وفقاً للتقييم الذى تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك، حصل بنك مصر على المركز الأول فى السوق المصرفية المصرية فى ترتيب القروض المشتركة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 وفقاً لبلومبرج عن الربع الثالث 2021.

ويهتم البنك بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات، وذلك باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادى، حيث يُعد البنك من أوائل البنوك التى التزمت بمتطلبات البنك المركزى ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27% من كامل المحفظة الائتمانية فى يونيو 2021 بما له من تأثير إيجابى على الاقتصاد القومى، كذلك قام البنك بتوقيع العديد من المبادرات والبروتوكولات التى تهدف إلى التوسع فى تمويل تلك المشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات الفنية والمالية وغير المالية لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وحصد البنك العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل بنك فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة - مصر لعام 2021 من مجلة وورلد بيزنيس أوت لوك، جائزة أفضل بنك فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة - مصر 2021 من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلى، جائزة البنك الأكثر ابتكاراً فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - مصر 2021 من مجلة جلوبال بيزنيس أوت لوك.

وفى مجال التجزئة المصرفية، حصد البنك العديد من الجوائز منها جائزة أفضل بنك فى خدمات التجزئة المصرفية - مصر 2021 من جوائز وورلد فاينانس للبنوك، جائزة أفضل علامة تجارية للتجزئة المصرفية - مصر 2021 من مجلة جلوبال براندز.

وفى مجال الصيرفة الإسلامية، نجح بنك مصر فى الحصول على العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل بنك فى التمويل الإسلامى مصر لعام 2021 من مجلة وورلد بيزنيس أوت لوك، جائزة «عملية العام (التمويل الإسلامى) أفريقيا - 2020 و2021» من مجلة ذا بانكر العالمية مؤسسة «فاينانشيال تايمز»، «جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية - مصر لعامى 2019 و2020» من مجلة إنترناشيونال بيزنيس، كما حصل البنك على جائزة «أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية - مصر لعامى 2019 و2020» من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو.

وفى مجال المسئولية المجتمعية حصل البنك على جائزة أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية - منطقة الشرق الأوسط لعام 2021 من مجلة آسيا مونى «يورومونى»، وجائزة «أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية - مصر» من مجلة إنترناشيونال بيزنيس للأعوام 2018 و2019 و2020، كما حصل البنك على جائزة «أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية - مصر» لأعوام 2019 و2020 و2021 من مجلة إنترناشيونال فاينانس، هذا بالإضافة إلى جائزة «أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية - مصر» لعامى 2019 و2020 من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو، وجائزة «أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية - مصر 2020» من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلى العالمية.