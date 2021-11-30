بنك مصر: دخول فروع البنك لا يتطلب تقديم شهادة تلقي لقاح كورونا

أكد بنك مصر، أن دخول فروع البنك، لا يتطلب تقديم شهادة تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، بعد إعلان الحكومة، عدم السماح للموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا بدخول المنشآت الحكومية، منتصف نوفمبر الجاري، وعلى المواطنين أيضاً بداية ديسمبر المقبل.

رسالة بنك مصر للعملاء

وخاطب بنك مصر العملاء في رسالة تم إرسالها لهم، أكد السماح بدخول العملاء كافة فروع بنك مصر دون تقديم شهادة تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، بشرط ارتداء الكمامة مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قررت إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية، بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذي أطلق عليه «أوميكرون»، واعتبرت المنظمة أنه من الضروري تطبيق الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالمتحور الجديد.

أول من تعرف على أعراض متحور كورونا الجديد

وكانت الدكتورة أنجليكا كوتزي، رئيسة الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، هي أول من تعرف على أعراض متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، وقالت إن عددا كبيرا من مصابي المتحور الجديد، تماثلوا للشفاء خلال الأيام الأخيرة، محذرة في الوقت نفسه من هذا المتحور، لأن معدل الإصابات به في جنوب أفريقيا، وصل إلى 10.7% من جملة الحالات المصابة بكورونا المسجلة حديثا، موضحة أن ذلك يعني أن هذا المتحور ينتشر بسرعة، لأن معدل الإصابة بالأمس كان 9.8%.

تأثير المتحور الجديد «أوميكرون» على النمو الاقتصادي

وعن تأثير المتحور الجديد «أوميكرون»، على النمو الاقتصادي قالت وكالة «فيتش» للتصنيف، إنه من السابق لأوانه دمج تأثيرات متحور «أوميكرون»، التاجي في توقعات النمو الاقتصادي حتى يتم معرفة المزيد عن قابليته للانتقال وشدته.