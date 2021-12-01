أسماء الفائزين بمقاعد أمناء لجان اتحاد طلاب الكليات ومساعديهم بجامعة أسيوط

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على متابعته المستمرة لسير العملية الانتخابية لاتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2021/2022، والتشديد على توفير كافة الإجراءات التي تضمن أجراءها في أجواء من الديمقراطية والنزاهة والشفافية، وذلك منذ انطلاق العملية الانتخابية وصولاَ للجولة النهائية، والتي ستجرى صباح الخميس 2 ديسمبر من الشهر الجاري بانتخابات أمناء اللجنة العليا لاتحاد طلاب الجامعة ونوابهم، ثم انتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه.

العملية الانتخابية تجرى في ظل مراقبة دقيقة

من جانبه، أضاف الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن العملية الانتخابية تجرى في ظل مراقبة دقيقة من كافة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والإدارة العامة لرعاية الشباب وبالتنسيق مع عمداء الكليات والمكاتب الفرعية لرعاية الشباب.

أسماء الفائزين في مختلف الكليات

وأعلن نائب رئيس جامعة أسيوط، عن أسماء الطلاب الفائزين بمقاعد أمناء اللجان بالاتحاد في مختلف كليات الجامعة والأمناء المساعدين، والتي تضمنت في كلية التربية الرياضية فوز محمد محسن حسين بمنصب أمين لجنة نشاط الأسر، ومساعده محمود محمد دياب، وأمنية عزت أحمد، بمنصب لجنة النشاط الثقافي والإعلامي ومساعده أحمد حسن عبد المنعم، وأسماء بكر عبد الحميد بمنصب أمين لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة، وإسماعيل أحمد محمد، الأمين المساعد، وميرنا رضا دانيال عطية بمنصب أمين لجنة النشاط الفني، ومحمد صلاح سيد جلال، الأمين المساعد، ومريم شريف، بمنصب أمين لحنة النشاط الاجتماعي والرحلات ومحمود عبد العليم محمد، الأمين المساعد، ومصطفى نصر الدين عبدالرحيم بمنصب أمين لجنة النشاط الرياضي، ومحمد وجيه بدر الأمين المساعد، ومي رأفت عبد النعيم بمنصب أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي، وكريم عنتر حسين، الأمين المساعد.

وفي كلية تكنولوجيا السكر، فازت ريهام محمد إبراهيم بمنصب أمين لجنة نشاط الأسر وعبدالله سيد كمال الأمين المساعد، وإسراء بهاء عبده أمين لجنة النشاط الثقافي والإعلامي، ومروة محمود فرغلي الأمين المساعد، ومينا جوهر رزق أمين لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة، وأحمد حامد محمد الأمين المساعد، وجورج عادل لبيب أمين لجنة النشاط الفني ويوستينا إبراهيم الأمين المساعد، وأحمد محمد صلاح أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات، وإسراء سعد الأمين المساعد، مصطفى محمد محمود أمين لجنة النشاط الرياضي ومحمد مراد الأمين المساعد، وحمادة محمد عبد الدايم أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي ومحمد مسعود الأمين المساعد.

وفي كلية الفنون الجميلة، فاز مصطفى متولي بمنصب أمين لجنة نشاط الأسر ومساعده أحمد عادل، وديفيد ناصر أمين لجنة النشاط الثقافي والإعلامي ومساعده أحمد جمال، مصطفى أحمد بمنصب أمين لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة ومساعده محمد عبد المنعم، نورهان عاشور أمين لجنة النشاط الفني ومساعده محمود أحمد، نورهان محمد أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات ومساعده محمد عبدالعظيم، أندريا أمجد أمين لجنة النشاط الرياضي ومساعده محمد أحمد فخري وأميرة محمد أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي ومساعده حسن علي.

وفي كلية الآداب، فاز مصطفى محمود بمنصب أمين لجنة نشاط الأسر ومساعده مينا فايز، أحمد سيد أمين لجنة النشاط الثقافي والإعلامي ومساعده أميرة هشام، أحمد علي بمنصب أمين لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة ومساعده محمود حسام، وعبدالله مصطفى أمين لجنة النشاط الفني ومساعده سهام محمد، لبنى ناجح أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات ومساعده شيماء عبد الناصر، أحمد قاسم بمنصب أمين لجنة النشاط الرياضي ومساعده بيشوي سمير، وآية محمد حسن، أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي ومساعده آية محمد مصطفى.

أما في كلية التربية النوعية، فازت آلاء محمد، أمين لجنة نشاط الأسر، ومساعدها خلود محمد، ياسمين حسن أمين لجنة النشاط الثقافي والإعلامي ومساعده ميرنا مريد، ومصطفى محمد أمين لجنة نشاط الجوالة خدمة العامة ومساعده مينا مكرم، محمود محمد شعبان أمين لجنة النشاط الفني ومساعده عهد أيمن، أحمد يحيى أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات، ومساعده أحمد ممدوح، وتامر رجب عبدالمعبود بمنصب أمين لجنة النشاط ومساعده مصطفى فرغلي، فاطمة مختار أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي ومساعده بسام أمام.

أسماء الفائزين في كلية التربية

وفي كلية التربية، محمود محمد عبدالمحسن بمنصب أمين لجنة نشاط الأسر ومساعده دينا محمد، أميمة أحمد أمين لجنة النشاط الثقافي والإعلامي ومساعده منة الله زكريا، محمد علي بمنصب أمين لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة ومساعده ريهام رأفت، سلمى سراج الدين أمين لجنة النشاط الفني ومساعده سارة خليل، وآية محمود أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات ومساعده ساندرا أنسي، وفضل مصطفى بمنصب أمين لجنة النشاط الرياضي ومساعده آية ربيع، وهشام محمد عبدالرحيم أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي ومساعده محمود علاء.

وفي كلية طفولة مبكرة، فازت هوليا أسامة بمنصب أمين لجنة نشاط الأسر ومساعده ياسمين أحمد، إسراء حسن أمين لجنة النشاط الثقافي والإعلامب ومساعده مها محمد، رضوى عصام الدين بمنصب أمين لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة ومساعده أميمة مصطفى محمد، رضوى ربيع رمضان علي أمين لجنة النشاط الفني ومساعده رانيا محمد مصطفى محمد، سارة طه محمد طه أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات ومساعده ولاء محمود، مريم ملاكه لويز ملك بسخيرون بمنصب أمين لجنة النشاط الرياضي ومساعده إيمان فوزي، وآية محمود أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي ومساعده أروى خالد.

الفائزون في كلية الهندسة

أما كلية الهندسة فاز كريم محمد بمنصب أمين لجنة نشاط الأسر ومساعده عبد الرحمن عاصم، محمود عبدالمعز أمين لجنة النشاط الثقافي والإعلامي ومساعده زياد محمود، محمود عبد المجيد بمنصب أمين لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة ومساعده محمود محمد الطيب، خالد أشرف أمين لجنة النشاط الفني ومساعده ماريو إبراهيم، محمد حسن عيد أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات ومساعده محمود عبد الوهاب، عمرو أحمد أمين لجنة النشاط الرياض ومساعده عبد الرحمن محمد البكري، أحمد محمد عز الدين أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي ومساعده ياسر عارف عبد الرحيم.

في كلية الطب، يسرا محمد بمنصب أمين لجنة نشاط الأسر ومساعده أسامة أحمد، منى أشرف أمين لجنة النشاط الثقافي والإعلامي مساعده حمد سيد، عمرو شحاتة بمنصب أمين لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة ومساعده سارة حمدي، محمود محمد أمين لجنة النشاط الفني ومساعده أمنية عصام، مصطفى أحمد شاكر أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات ومساعده على محمد، وأحمد جمال أحمد بمنصب أمين لجنة النشاط الرياضي ومساعده عبدالرحمن حسن عباس، وإسلام حسين أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي ومساعده محمد كمال.

وفي كلية الطب البيطري، زياد حسن بمنصب أمين لجنة نشاط الأسر ومساعده سارة عبد الجابر، محمد خالد أمين لجنة النشاط الثقافي والإعلامي ومساعده إسلام محمد، أحمد مصطفى بمنصب أمين لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة ومساعده أحمد رجب، رولان محمد أمين لجنة النشاط الفني ومساعده وباتريك نادر، محمد محمود أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات ومساعده ندى حسانين، مريم ياسر بمنصب أمين لجنة النشاط الرياضي، ومساعده ياسمين عبدالمنعم، والشيماء جلال الدين أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي ومساعده إسراء محمد.

أسماء الطلاب في كلية الحقوق

وفي كلية الحقوق رفيع سعد بمنصب أمين لجنة نشاط الأسر ومساعده ندا محمود، خلود شحاتة أمين لجنة النشاط الثقافي والإعلامي ومساعده أمل بكر، ساهر طلعت بمنصب أمين لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة ومساعده محمود حسانين، أميرة عبد الغني أمين لجنة النشاط الفني ومساعده الحسن عمر، إسلام أشرف أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات ومساعده شهاب الدين جمال، محمد أحمد إبراهيم سيد أمين لجنة النشاط الرياضي ومساعده أحمد حسني، عبد الرحمن رشاد عبد الرحمن أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي ومساعده هدير هني أبو طالب.

وفي كلية الزراعة فاز سيد يونس بمنصب أمين لجنة نشاط الأسر وحمدي أسامة، عدنان محمود أمين لجنة النشاط الثقافي والإعلامي ومساعده ياسمين البل، حسام الدين محمد أحمد بمنصب أمين لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة ومساعده عمر مهيري، نورهان محمد أحمد أمين لجنة النشاط الفني ومساعده سلمى مصطفى، هاجر خالد أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات ومساعده على محمود، حمزة هلال بمنصب أمين لجنة النشاط الرياضي ومساعده أحمد عبدالجواد، هشام عاطف أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي ومساعده إسلام علي.

طلبة كلية الصيدلة

أما كلية الصيدلة، زينب محمد بمنصب أمين لجنة نشاط الأسر ومساعده سيف الدين أحمد، أحمد جمال أمين لجنة النشاط الثقافي والإعلامي ومساعده أحمد صلاح، محمد رفعت أمين لجنة الجوالة والخدمة العامة ومساعده هدير محمود، مهند محمد أمين لجنة النشاط الفني ومساعده عبدالعزيز رضوان، علي أشرف أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات ومساعده شادي أحمد، محمد عبدالمنعم بمنصب أمين لجنة النشاط الرياضي مساعده عبدالله خالد، فادي مكرم أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي ومساعده يوسف حسن.

وفى كلية طب الأسنان فاز حازم محمد بمنصب أمين لجنة نشاط الأسر ومساعده إبراهيم عبد الناصر موسى، وعبد الناصر محمد طه أمين لجنة النشاط الثقافي والإعلامي ومساعده آية محمد، وآلاء النوبي بمنصب أمين لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة ومساعده ندى محمد، إبراهيم محمد أمين لجنة النشاط الفني ومساعده ندى عابد، كريم محمد أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات ومساعده إبراهيم محمد، عبدالرحمن سيد بمنصب أمين لجنة النشاط الرياضي مساعده محمود نبيل، منة الله محمود أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي ومساعده مرام أحمد.

وأما كلية التمريض فاز علي ماهر بمنصب أمين لجنة نشاط الأسر ومساعده محمد ناجح، مروان أحمد أمين لجنة النشاط الثقافي والإعلامي ومساعده أسماء عادل، حازم علي بمنصب أمين لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة ومساعده محمود أحمد، زينب حسين أمين لجنة النشاط الفني ومساعده عبدالله عبدالغني، محمد براية أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات ومساعده محمد أشرف، شريف مرزوق بمنصب أمين لجنة النشاط الرياضي ومساعده أحمد جمال عباس، نورهان أحمد أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي ومساعده أجمد جمال عبدالنعيم.

وفي كلية الخدمة الاجتماعية، فاز محمد أحمد توفيق بمنصب أمين لجنة نشاط الأسر ومساعده دينا أسامة محمد، خالد وليد عبد السلام أمين لجنة النشاط الثقافي والإعلامي ومساعده إسراء جمال علي، محمد رجب فوزي بمنصب أمين لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة ومساعده إسراء محمد إسماعيل، عمرو أحمد عنتر أمين لجنة النشاط الفني ومساعده رحاب نصر فوزي، عبدالرحمن صلاح محمد أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات ومساعده آيه أيمن محمد، أحمد منتصر يوسف بمنصب أمين لجنة النشاط الرياضي، ومساعده أميرة صلاح أحمد، فادي نتعي فؤاد أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي ومساعده خالد مصطفى السيد.

أما في كلية حاسبات ومعلومات، فاز محمد محمد فرغلي بمنصب أمين لجنة نشاط الأسر ومساعده حسن شرف الدين عبدالهادي، وغادة فارس عبدالله أمين لجنة النشاط الثقافي والإعلامي ومساعده مينا نشأت فايز، محمد مدحت محمد بمنصب أمين لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة ومساعده منار نصر سليم، محمد مصطفى فتحي أمين لجنة النشاط الفني ومساعده محمد خالد موسى، محمد مفاذ محمد أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات ومساعده أميرة أحمد إبراهيم، أحمد أبوغدير مصطفى بمنصب أمين لجنة النشاط الرياضي، ومساعده محمد باسم محمد، محمد ناصر حسان، أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي ومساعده محمود سيد يوسف.

وكلية العلوم فاز أحمد عزت مصطفى بمنصب أمين لجنة نشاط الأسر ومساعده ميار جمال أحمد، نورهان نادي أمين لجنة النشاط الثقافي والإعلامي ومساعده سارة علاء عبد المجيد، حمزة نصر الدين مراد بمنصب أمين لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة ومساعده عمرو أحمد محمد، محمد سيد إبراهيم أمين لجنة النشاط الفني ومساعده أماني جميل نجيب، حازم خالد عبد الناصر أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات ومساعده نورهان حريز، محمود متولي فتحي بمنصب أمين لجنة النشاط الرياضي ومساعده أحمد رفعت، أحمد حمادة عبد الحميد أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي ومساعده عادل عوض عزيز.